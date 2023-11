Wow na wow ang Pinay! Gymnast Jasmine Althea Ramilo sinikwat ginto sa Slovenia meet

PATULOY ang pagpapamalas ng husay ng Italy-based na Pilipinang gymnast na si Jasmine Althea Ramilo matapos itong magwagi ng gintong medalya sa ginanap na Maribor International Rhythmic Gymnastics tournament sa Slovenia nitong Nobyembre 19.

Ang 15-anyos na si Ramilo, na purong Pilipino ang mga magulang na nakabase sa Italy kung saan ito ipinanganak, ay isa sa inaasahan ng Gymnastics Association of the Philippines (GAP) na makakapagrepresenta sa bansa at makakapagwagi ng mga inaasam na medalya sa malalaking torneo sa mundo.

Matatandaan na noong Hunyo ay nasungkit din ni Ramillo ang ikatlong pwesto at natatanging medalya na tanso ng bansa sa ginanap na 19th Junior Rhythmic Gymnastics Asian Championships sa Pilipinas.

Pitong taon pa lamang nang magsimulang magsanay ng rhythmic gymnastics si Ramillo at kahit ipananganak at lumaki sa Italya ay buong pusong iwinawagayway ang bandila ng Pilipinas sa bawat kompetisyon na kanyang nilalahukan.

Isa lamang si Ramilo sa mga nadiskubre ng GAP sa isinasagawa nitong mga torneo.

(Lito Oredo)