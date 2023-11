Nanindigan si Vice President Sara Duterte na labag sa Konstitusyon ang pagpapahintulot sa International Criminal Court (ICC) na magsagawa ng imbestigasyon sa Pilipinas kaugnay ng madugong war on drugs ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte.

Sinabi ito ng bise presidente matapos simulang talakayin ng House Committee on Justice at Human Rights noong Miyerkoles ang mga resolusyon na nananawagan sa gobyerno na payagan ang pagsasagawa ng imbestigasyon ng ICC sa madugong giyera kontra droga ng administrasyong Duterte.

“To allow ICC prosecutors to investigate alleged crimes that are now under the exclusive jurisdiction of our prosecutors and our Courts is not only patently unconstitutional but effectively belittles and degrades our legal institutions,” diin ni VP Duterte.

“Huwag nating insultuhin at bigyan ng kahihiyan ang ating mga hukuman sa pamamagitan ng pagpapakita sa mundo na tayo ay naniniwala na mga dayuhan lang ang tanging may abilidad na magbigay ng katarungan at hustisya sa ating sariling bayan,” dagdag pa niya.

Nanawagan din ang bise presidente sa mga kongresista na respetuhin ang naging posisyon ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. kung saan kanyang sinabi noong nakaraang taon na “Any probe conducted by the ICC would be an intrusion into our internal matters, and a threat to our sovereignty. We are done talking with the ICC. Like what we have been saying from the be-ginning, we will not cooperate with them in any way, shape, or form’.”

Binanggit naman ni Senador Ronald “Bato” dela Rosa na handa siyang harapin ang im¬bestigasyon ng ICC oras na bumaligtad ng posisyon si Pangulong Marcos.

“Wala tayong magagawa kung magbago man ang desisyon ng pangulo. Kung mag laban-bawi siya sa kanyang sinasabi, wala tayong magawa,” wika ni Dela Rosa sa interview ng Radyo 630.

“I hope ang presidente naman ay lalaki iyan kausap, may bayag iyan na panindigan ‘yong kanyang si-nasabi. Hindi naman siguro siya laban o bawi. I hope na may bayag siya sa kanyang sinasabi, panindigan niya ‘yong sinasabi niya,” giit pa ng senador.

(Eralyn Prado)