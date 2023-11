Total Football Club U13 squad kampeon sa YFL

ITINANGHAL na kampeon sa 13-under division ng 2023 Philippine Youth Football League (YFL) ang Total Football Club kasunod ng 1-0 tagumpay kontra Malaya FC sa final match nitong Linggo, Nobyembre 19, sa Greenfields Football Fields sa Santa Rosa, Laguna.

Tumapos ang Total FC hawak ang 13 wins, 1 draw at zero loss para sa kabuuuang 40 points at daigin ang Mendiola FC para sa korona.

Bahagi ng Total FC sina Eiram Aguilar, Ziad Khaleed Bernal, Renz Celestial, Ryan Kyke Cenojas, Joseph Cortez, Zaeous Deada, Revir Del Valle, Kurt Espinas, Ralph Gabriel, Jose Gile, Ethan Guinto, Daniel Isagon, Jasper Magbago, Antonio Marabillo, Andrei Marquez, Marfel Melanio, Rein Nidar, Pablo Pible, Luis Roquio, Rhenz Salilig, Shem Sarmiento, Darcy Silmaro, Mark Sinfuego, David Tapia, Limuel Vargas, John Villegas, Vince Yee at Khadmiel Jhone.

Nagkasya lang ang Mendiola sa 39 points tampok ang 13-0-1 slate, ang tanging talo nila ay mula sa kamay ng Total FC, 0-2.

Isang organisadong youth league ang YFL na nagbibigay ng high-level football competition sa iba’t ibang elite football clubs sa Luzon na nasa ilalim ng pangangasiwa ng Philippine Football Federation.

Misyon ng YFL na palakasin ang grassroots ptogram at development ng mga Filipino youth football player.

Bukod sa Total FC, ang iba pang kalahok sa YFL ay ang mga koponang Manila Soccer Academy (MSA) FC, G8 Academy, Malaya FC Aspire FC, Apueasto Bueno FC, Kaya FC at ang Arayat FC.

Nagwagi ang Total FC sa lahat ng laban sa single round robin.

Pasiklab din ang mga under-7 (3rd overall), under-9 (second) at 11-below (fifth place) teams ng Total FC ngayong taon sa YFL.

Itinatag noong 2019, ang Total FC ay isang youth football club na nakabase sa Calamba, Laguna at isa sa mga fastest-rising youth squad sa bansa.

Nagbibigay sila ng international-level football skills mastery and training sa mga batang edad apat hanggang 17.

Naniniwala si Total FC Program Director Ousman Jeng na nakasalalay ang kapalaran ng Philippine football sa mataas na kalidad ng training sa grassroots level.

“Our vision is to make world-class football training available to all Filipino youth, regardless of their socio-economic background,” sey ni Jeng. “Imagine the potential, the difference that can make for every child. When their time comes, they will be unstoppable.”

Ang chairman at team manager ng Total FC ay si Jeremy Vanguardia Tancangco, pinasasalamatan niya ang mga suporta mula sa Pacific Paint Boysen PH. Inc., San Miguel Corporation, Coca-Cola Beverages PH, JeorgiaMed Inc., The Junction At Carmelray, Honda Power Products PH, Honda Inverter Generator, Laguna Gov. Ramil Hernandez, Calamba City Rep. Charisse Ann Hernandez, Calamba City Mayor Ross Rizal, Vice Mayor Totie Lazaro at ang Sangguniang Panglungsod ng Calamba.

Lalahok ang U9, U11 at U13 teams ng Total FC sa 2023 Bangkok International Super Cup sa Disyembre 2-3 sa Thailand. (Abante Sports)