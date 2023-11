Tony Bishop, Ginebra pagdidiskitahan ROS

Mga laro ngayong Biyernes:

(Smart Araneta Coliseum)

4:00pm — Phoenix vs Blackwater

8:00pm — Rain or Shine vs Ginebra

GALING sa nakakadismayang talo sa Manila Clasico sina Tony Bishop at ang Ginebra, pipiliting bumawi kontra Rain or Shine sa PBA Commissioner’s Cup ngayong Biyernes.

Main game sa Smart Araneta Coliseum ng 8pm ang Gin Kings-Elasto Painters pagkatapos ng bakbakan ng 2-1 Phoenix at 1-2 Blackwater sa 4pm.

Rain or Shine at Converge na lang ang walang panalo sa tatlong laro sa torneo. Huling sumadsad ang Painters sa Fuel Masters nitong Sabado sa Antipolo.

Napagtatalo pero close games ang mga isinurender ng RoS – 99-98 sa Phoenix, 113-103 sa NorthPort at 107-102 sa Meralco.

Sina Santi Santillan, Andrei Caracut, Rey Nambatac at Beau Belga ang pumupukpok sa locals pero hindi makaalagwa si DaJuan Summers.

Pagkatapos ng Phoenix game, nabanggit ni coach Yeng Guiao na posible silang magpalit ng import bago harapin ang Gins.

Hanggang kahapon ay wala pang balita kung may bago nang reinforcement ang Painters.

Mas masaklap ang nangyari sa Ginebra sa huling laro noong Linggo, ang 93-91 loss sa Hotshots.

Sa pangunguna nina Bishop at Maverick Ahanmisi, umagwat ang Gins 51-25 sa first half pero na-outscore 29-12 sa thrid quarter at 58-31 sa second half.

“It was a difficult game to swallow,” ani coach Tim Cone sa PBA Press Corps Awards Night nitong Lunes. “This (game’s) going to be one I’ll remember for a long time. But we’re also going to move forward from it.”

(Vladi Eduarte)