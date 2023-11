Sharon pagod na, inaatake ng stress, anxiety

Super emotional ulit si Sharon Cuneta, na ramdam mong miss na miss na niya ulit ang mga anak na magkakasama.

Panay nga ang post niya ng mga photo niya na kasama sina KC Concepcion, Frankie, Miel, Miguel Pangilinan.

“I miss you four together,” sabi ni Shawie.

Pero marami nga ang nag-alala sa kuwento ni Sharon tungkol sa kanyang panaginip. At si Sharon din mismo ay nagtanong kung ano ba ang kahulugan ng panaginip niyang `yon.

“Does anyone here understand what certain dreams mean? Last night I dreamt that I was in the deep part of a swimming pool. There were other people I don’t remember who though – who were in and around the pool too. But I wanted to ‘disappear’ (interpret that how you will).

“So I sank down and sat on the pool floor holding my breath. Then I realized that if I inhaled just a little bit, I inhaled not water but oxygen. But I somehow knew that if I took a deep breath, I would breathe in water. So I didn’t want to come up and just sat there deep in the water taking short and shallow breaths.

“Ano kaya ibig sabihin nun? Ang alam ko lang, pagod na ako sa napakaraming bagay. Gusto ko mag-disappear? Ano ba ‘yun! Seriously, if you know how to interpret dreams, help please? Thanks!”

At may mga nag-mensahe kay Sharon na huwag bigyan ng kahulugan ang panaginip niyang `yon. Pero may nag-interpret naman sa panaginip na `yon ni Sharon.

“Being underwater might hint that you’re overwhelmed with emotion and wishing you could go back to a time where you were a dependent soul, free of any responsibilities or the burdens of your own mind,” sabi ni @melinelparker.

At heto naman ang sagot ni Sharon sa kanya:

“@melinelparker I just said that four days ago! That I wish I could be a child again being taken care of by my Mom and Dad. Since my Daddy got sick in the late ‘90s I have been taking care of everyone and I mean everyone and everything.

“I haven’t been able to, couldn’t stop since even if I’ve wished to.”

In short, gustong bumalik ni Sharon sa pagkabata, na walang masyadong iniisip, at nandiyan ang mga taong nag-aalaga sa kanya.

At nag-agree nga si Sharon sa mensahe rin ng iba na sa ngayon ay nakakaranas siya ng stress and anxiety.

“Sounds about right,” saad ni Sharon.

At pinayuhan nga siya ng lahat na ipagdasal ang kung ano mang bumabagabag sa isip niya.

Anyway, baka magbago ang pakiramdam na `yon ni Sharon kapag nagsimula na ang promo nila ni Alden Richards ng ‘Family of Two: (A Mother and Son Story)’.

