Sanya, Barbie pinag-aaway

Marami na ang excited sa announcement ng bagong teleserye ng GMA Network, ang ‘Pulang Araw’.

“THE BIGGEST HISTORICAL DRAMA OF 2024 IS ABOUT TO BE UNVEILED,” ang promotional caption ng Kapuso network.

Ito kasi ang napapabalitang proyekto ng BarDa love team nina Barbie Forteza at David Licauco.

Marami ang excited na muling makita ang dalawa sa isang period drama gaya ng nauna nilang teleserye na ’Maria Clara at Ibarra’.

Lumabas din kahapon ang balitang kasama sa mga bida ng serye ang tambalan nina Alden Richards at Sanya Lopez na hindi ikinagusto ng BarDa fans, ha!

Sey nila baka mas maging main stars sina Alden at Sanya kaysa kina Barbie at David.

Sa katunayan ay ilang araw na naming alam na sina Alden at Sanya ang main stars ng serye habang second leads naman sina Barbie at David

For sure naman daw ay hindi magiging mukhang support lang ang BarDa sa nasabing serye.

At knowing Barbie, talagang magsa-shine ito dahil sa husay niya sa pag-arte. Ewan nga lang si David.

Bothered din ang BarDa fans na magkasama sa isang project sina Barbie at ang sister ng jowa niya na si Sanya na kesyo magkakaroon daw ng tensyon lalo na kapag may kukuhanang romantic scenes sina Barbie at David.

Well, unbothered naman si Sanya sa mga namba-bash sa kanya.

Sa halip ay nag-post na lamang siya sa X (dating Twitter) ng isang GIF image ni Michael Jackson na kumakain ng popcorn.

Naku ha, close friends at very professional naman sina Sanya at Barbie kaya sana itigil ang pamba-bash.

Huwag silang pag-awayin, ‘noh?!

‘Yun na!

.

(Byx Almacen)