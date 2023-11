Robi rumatrat sa gulong Andrea, KathNiel

Ang dami-rami nang nadadamay sa isyu nina Kathyn Bernardo, Andrea Brillantes, at siyempre involved si Daniel Padilla.

Ang dating nga ng isyu, parang nagkakampi-kampihan na ang mga grupo nina Andrea at Kathryn.

Na kesyo ang mga kaibigan ni Kathryn ay nag-unfollow na kay Andrea. At ganun din naman ang mga kaibigan ni Andrea, na nag-unfollow na kay Kathryn.

At damay na nga rin si Robi Domingo sa isyu, na kesyo in-unfollow na raw niya sina Daniel at Andrea, dahil mas close siya kay Kathryn.

At heto nga ang agad-agad na mensahe ni Robi:

“Whatever is circulating around involving me, it’s not true! Please check your facts first!”

At sinundan din niya ‘yon nang pag-post ng artikulo na nagsasabing in-unfollow nga nga niya sina Daniel, Andrea, at prangkahang itinanggi ang artikulo.

“This is so not true! Please check fact first!” sabi pa ni Robi.

Kaloka, ‘di ba? Kung sino-sino na ang nadadamay sa isyung ito nina Kathryn, Daniel, Andrea.

Anyway, ang sigurado lang kay Robi ngayon ay ang kasal nila ni Maiqui, at ninang nila si former Vice President Leni Robredo.

“Confirmed! Hi Ninang Leni!” sabi ni Robi sa photo nila with Atty. Robredo.

Well…

(Dondon Sermino)