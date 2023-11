Kinalampag ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang lahat ng mga ahensiya ng pamahalaan na bilisan ang relief operations at iba pang tulong sa mga naapektuhan ng matinding pagbaha sa Eastern Samar.

Sa ginanap na situation briefing sa Tacloban City, inatasan ng pangulo ang Department of Public Works and Highways (DPWH) na tiyaking madaanan ang lahat ng mga naapektuhang kalsada upang mabilis na maihatid ang food packs at relief goods sa mga biktima ng pagbaha.

“We are doing everything that we can. But let’s work with those who are in the evacuation centers — pati ‘yong mga nasa bahay pa. We have to go and make sure that they get the food packs, they get sufficient water supply,” anang pangulo.

Inatasan din ng presidente ang Department of Agriculture para mabigyan ng tulong ang mga apektadong pamilya kabilang na dito ang pamamahagi ng butil at iba pang produktong agrikultura na pamalit sa mga nasirang pananim ng mga magsasaka.

Dahil sa malakas na pag-ulan, hindi nakalapag ang sinakyang eroplano ng pangulo sa Catarman, Samar nitong Huwebes nang umaga kaya dumeretso ito sa Tacloban city at doon ginawa ang situation briefing sa mga local na opisyal sa pamamagitan ng Zoom meeting.

Matapos ito, nagtungo naman ang pangulo sa General Santos City upang personal na alamin ang sitwasyon matapos ang 6.8 magnitude na lindol na yumanig sa Sarangani Province noong November 17.

Sinabi ng pangulo na inihanda na ng gobyerno ang lahat ng kailangang tulong kasama na rito ang relief op¬rations para masigurong makabalik sa normal na pamumuhay ang mga naapektuhan ng lindol.

(Aileen Taliping)