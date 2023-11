Papalapit na Pasko at ang 2024 budget

Magandang araw muli, mga kababayan kong Bicolano! Ilang tulog na lang, sasapit na ang Disyembre. Marami sa ating mga kababayan ang sabik na sabik na sa paparating na Pasko at Bagong Taon.

Ang inyong lingkod naman, pati na ang mga kasamahan natin sa Mababang Kapulungan ng Kongreso, ay magiging abala muli sa pagpupulong ng bicameral conference committee para sa 2024 General Appropriations Bill (GAB).

Tiniyak na po kasi ni Senador Sonny Angara, chairman ng Senate Committee on Finance, na aaprubahan ng Senado ang P5.268 trilyong budget sa susunod na linggo.

Umaasa akong magiging suwabe ang pagtalakay ng bicam sa panukalang 2024 budget dahil sumunod sa yapak ng Kongreso ang mga senador na tanggalin ang confidential funds ng mga civilian agencies.

Ito po’y patunay na tama ang naging desisyon ng Kamara na ilipat ang P1.23 bilyong confidential funds ng limang civilian agencies, kabilang ang Office of the Vice President at Department of Education, sa mga ahensiyang nakatutok sa pambansang seguridad at proteksyon ng Pilipinas sa pinag-aagawang West Philippine Sea.

Kung maagang maaprubahan ng bicam ang panukalang budget at maratipika ito ng dalawang kapulungan ng Kongreso ay maaari na itong dalhin sa mesa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang ganap na malagdaan.

Kailangang mapirmahan agad ng Pangulo ang 2024 GAB upang hindi magamit ang 2023 General Appropriations Act (GAA) sa susunod na taon. Hindi po kasi makabubuti ang reenacted budget dahil madidiskaril nito ang pag-usad ng ekonomiya ng bansa, pati na ang tatlong legacy projects ng Pangulong Marcos na specialty hospitals, pabahay sa mahihirap, at food sufficiency.

Habang hinihintay natin ang third and final reading ng 2024 GAB sa Senado, noong nakaraang linggo ay naging abala ang ating pinamumunuang Committee on Appropriations sa pagpapatibay ng mga panukala, kabilang dito ang House Bill 9513.

Layunin ng HB 9513 na masusugan ang 2023 GAA upang magamit ang sobrang pondo ng mga Government-Owned and Controlled Corporations (GOCC) para mapondohan ang mga item sa unprogrammed appropriations. Dadagdagan din ang criteria sa pagpopondo ng unprogrammed appropriations.

Para sa kaalaman ng lahat, sa ilalim ng 2023 GAA, ang mga probisyon sa unprogrammed appropriations ay malalagyan lamang ng pondo kung sobra ang koleksyon ng mga non-tax revenue o may bagong revenue collection. Mapopondohan din ito kung may inutang ang pamahalaan para rito.

Samantala, kamakailan ay nakiisa ang Ako Bicol Party-list sa 2023 Albay Provincial Skills Competition. Dito ipinamalas ang galing ng mga kababayan nating Bicolano.

Isang karangalan para sa Ako Bicol Party-list na maging bahagi ng ‘2023 Albay Provincial Skills Competition’ na may temang, Albay’s Technical Prowess: Fostering Innovation and Excellence. Ginanap ang kompetisyon noong Nobyembre 9, 2023 sa San Francisco Institute of Science and Technology sa San Francisco, Malilipot, Albay.

Ang mga kalahok ay mula sa iba’t ibang munisipalidad sa lalawigan ng Albay at ang mga nanalo ay pasok sa Regional hanggang sa National Level.

Pinangunahan ang nasabing aktibidad ng TESDA na naglalayong mas mahasa ang kakayahan ng mga kababayang Bicolano.

Ipinaabot natin ang buong suporta sa aktibidad na tumutulong na mapaunlad ang kakayanan ng ating mga kababayan at mabigyan sila ng oportunidad mapa-local man o international.

Tiwala ako sa tagumpay ng aktibidad. Lubos akong nagpapasalamat kay Regional Director Archie Grande at Provincial Director Mariglo Macabuhay-Sese at sa iba’t ibang partners ng TESDA.

Nagpapasalamat ang Ako Bicol sa pagkakataon na maging bahagi nitong aktibidad. Dios Mabalos!

Hanggang sa muli, mga kababayan kong Bicolano!