Pamatay na tres isinalpak! Kyrie Irving ni-rescue Mavericks kontra Lakers

NAPAKAWALAN ng Dallas Mavericks ang 20-point lead sa fourth quarter bago nag-rally para bawiin ang panalo kay LeBron James at Lakers 104-101 Miyerkoles ng gabi.

Umiskor si Kyrie Irving ng 28 kabilang ang go-ahead 3-pointer 22 seconds na lang.

Giniyahan ng 30 points ni Luka Doncic ang Mavs, sablay ang 16 sa 19 shots sa final period. Abante pa ang Dallas 91-71 pagkatapos ng third quarter pero walang naipasok sa first 11 attempts sa fourth.

Sinamantala ni James at Lakers ang pagkakataon para dumikit.

Ikinalat ni LeBron ang 16 sa kanyang 26 points sa final 12 minutes at ibinalik sa rim ang tiebreaking tip-in 76 seconds sa laro. Kaya lang, napuwersa ang NBA career scoring leader ng turnover 4 ticks sa orasan at mintis ang tying 3 sa buzzer.

“We gave ourselves a fighting chance, but it’s kind of tough when you go down that many points,” bulalas ni James.

Pagkatapos ng sagutang sablay sa labas ng arc nina Doncic at James, kalmadong ibinaon ni Irving ang kanyang pang-apat na 3 mula sa assist ni Doncic.

Ninakaw ni Doncic ang pasa ni James, dalawang free throws pa ang isinalpak ni Irving.

May 17 points si Austin Reaves sa Los Angeles pero nalimitahan si Anthony Davis sa 10 points, 14 rebounds at scoreless sa fourth.

(Vladi Eduarte)