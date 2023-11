Pagtataguyod sa kapakanan, karapatan ng mga uniformed personnel

Noong November 20, tinalakay sa Senado ang proposed 2024 budget ng Department of National Defense. Sa plenary session, inihayag ko ang aking buong suporta sa ating mga sundalo dahil sa kanilang mahalagang papel pagdating sa pagprotekta sa ating national interests at sa kanilang epektibong pagtugon sa mga hamong panseguridad sa loob at labas ng bansa.

Sa katunayan, sa ilalim ng administrasyon ni dating pangulong Rodrigo Duterte, naging prayoridad ang pagtataguyod sa kapakanan ng ating uniformed personnel. Isa na rito ang pagtaas ng kanilang sahod bilang pagkilala sa kanilang sakripisyo at serbisyo. Malapit sa puso namin ang ating mga sundalo at iba pang uniformed personnel. Kaya naman, mahalaga na patuloy natin silang bigyan ng kinakailangang suporta upang epektibo nilang mapangalagaan ang seguridad ng bansa.

Tungkol naman sa mga panukalang reporma sa sistema ng pensyon para sa ating militar at unipormadong tauhan, malinaw ang aking posisyon na hindi ako sang-ayon sa anumang reporma na makakasama sa morale, babawas sa benepisyo, o dagdag sa pasanin ng mga active at retired uniformed personnel.

Pareho kami ng posisyon ni DND Secretary Gibo Teodoro rito. Hindi po ako sang-ayon sa pag-obliga sa mga nasa active service at retired na magbayad ng mandatory contribution para mapondohan ang kanilang pensyon. ‘Yung ikakaltas sa sundalo ay katumbas na po ‘yan ng halos isang sakong bigas. Itinaas o ang iba po’y nadoble na ang sahod noong nakaraang administrasyon. Huwag naman po sanang bigay-bawi ito sa ating mga sundalo. Buhay ang kanilang isinasakripisyo para sa bayan, kaya proteksyunan dapat natin ang kanilang kapakanan at kinabukasan.

Nais ko ring bigyang-diin ang kahalagahan ng pagpapalakas ng ating kakayahan sa disaster management. Sa mga nakaraang kalamidad na tumama sa bansa, tulad ng lindol sa katimugang bahagi ng Mindanao, lalo na sa ilang bayan ng Davao Occidental at Sarangani Province at pagbaha sa Davao City at isla ng Samar, mahalaga ang agarang aksyon at koordinasyon ng iba’t ibang ahensya ng gobyerno. Kaya naman, isinusulong ko ang pagkakaroon ng Department of Disaster Resilience na magiging responsable sa paghahanda, pagtugon, at pagbangon mula sa mga kalamidad. Hindi ako titigil na ipaglaban ito upang maproteksyunan ang buhay ng bawat Pilipino sa panahon ng sakuna.

Samantala, patuloy naman ang ating pagseserbisyo sa mga Pilipino kahit nasa labas tayo ng Senado. Noong November 16, nasa Batangas tayo para saksihan ang groundbreaking ng Super Health Center sa Lipa City, kasama sina Mayor Eric Africa, Konsehal Mikee Morada, at iba pang lokal na opisyal. Kasunod nito, naimbitahan tayo sa 2nd General Assembly and Awarding Ceremonies ng Philippine Councilors League – Pangasinan Chapter sa Tagaytay City. Bilang adopted son ng Calabarzon at ng Pangasinan, patuloy akong tutulong sa kanila sa abot ng aking makakaya.

Nagagalak ko ring ibalita na sa parehong araw, isinagawa ang pagsisimula ng pagtatayo ng isang multi-purpose building sa San Remigio, Antique, na ating isinulong na mapondohan.

Noong November 16 din, personal nating pinangunahan ang pamamahagi ng tulong sa 318 pamilya na biktima ng sunog sa Agdao, Davao City. Naimbitahan din tayo para maging guest speaker sa 25th Anniversary ng CitiHardware sa Balusong, Matina, Davao City.

Noong November 18, nasaksihan natin ang pagsisimula ng Super Health Center sa Caraga, Davao Oriental. Dumalo rin tayo sa isang farmers forum at nagbigay ng personal na tulong sa 2,500 magsasaka. Binisita rin natin ang bagong itinayong activity center doon na ating isinulong na mapondohan. Pagkatapos nito, tumungo tayo sa Mati City at sinaksihan ang pagtu-turn over ng mga makina ng bangka sa mga mangingisda sa Brgy. Dahican, na donasyon ng Manila Metro Premier PH Eagles Club. Ininspeksyon din natin ang itinatayong Super Health Center sa nasabi ring lugar.

Noong November 22, panauhing pandangal tayo sa Opening Ceremony ng Intramurals ng Philippine National Police Academy sa Silang, Cavite. Bilang Chair ng Senate Committee on Sports, hinikayat ko ang lahat, to ‘get into sports, stay away from drugs to keep healthy and fit.’ Malaki ang papel ng sports sa nation-building at paggabay sa mga kabataan. Naging guest speaker din tayo sa Year-End Assembly Cum Continuing Local Legislative Education Program ng PCL-Iloilo Chapter sa Davao City.

Nag-abot din ng tulong ang aking opisina sa mga kababayan nating nangangailangan, tulad ng isinagawang medical mission sa Meycauayan City, Bulacan kung saan 500 residente ang natulungan kasama si Konsehal Kat Hernandez. Nagbigay rin tayo ng tulong sa 340 na nagtapos sa TESDA sa Argao, Sibonga, at Cordova, Cebu.

Tumugon rin tayo sa mga biktima ng magkakahiwalay na sunog at naabutan ng tulong ang 21 residente sa Cagayan de Oro City; 127 sa Sta. Rosa City, Laguna; 17 sa Muntinlupa City; 41 sa Iloilo City; 31 sa Brgy. San Atonio, 34 sa Brgy. San Dionisio, at 99 sa Brgy. Moonwalk sa Parañaque City; at 12 sa Brgy. Tambo, Island Garden City of Samal. Tumulong din tayo sa 1,650 biktima ng baha mula sa Molave, Zamboanga del Sur.

Nabigyan din natin ng dagdag na tulong ang mga nawalan ng trabaho tulad ng 400 sa Santa Maria, Bulacan kasama ang mga tanggapan nina Sen. Joel Villanueva at Mayor Omeng Ramos; 190 sa Remigio, Antique; 147 sa Mandaluyong City kasama si Cong. Boyet Gonzales; 661 sa Ligao, Albay kasama si Cong. Didi Cabredo; 169 sa Lipa City, Batangas, kasama si Councilor Mikee Morada; at 277 pa sa Polangui, Albay kasama ang tanggapan ni Mayor Adrian Salceda. Nabigyan din ang mga kuwalipikadong benepisyaryo ng pansamantalang trabaho mula sa DOLE.

Nabigyan din natin ng tulong ang mga maliliit na negosyante gaya ng 450 sa Laoag City, Ilocos Norte; 79 sa Dagupan City, Pangasinan; 15 sa Glan, Sarangani; 120 sa iba’t ibang bayan sa Bohol; at 33 sa Mangatarem, Pangasinan. Nakatanggap din ang mga ito ng livelihood kits mula sa DTI.

Natulungan din natin ang 108 residenteng nasunugan sa Brgy. 824, Paco, Maynila. Nakatanggap din ang mga ito ng tulong sa NHA mula sa programang ating isinulong para may pambili ang mga benepisyaryo ng materyales gaya ng pako, yero at iba pa sa pagpapaayos ng kanilang bahay.

Sa Cabiao, Nueva Ecija, 783 mahihirap na residente ang ating natulungan, at may natanggap din silang hiwalay na tulong mula sa national government. Tinulungan din natin ang sampung coffee farmer associations sa Sultan Kudarat sa pakikipag-ugnayan sa opisina ni Gov. Datu Pax Ali Mangudadatu.

Sa huli, ang ating layunin ay hindi lamang ang pagprotekta sa ating pambansang seguridad kundi ang pagtataguyod ng isang mapayapa, maunlad, at ligtas na Pilipinas para sa mga susunod pang henerasyon. Patuloy kong gagampanan ang aking tungkulin na maglingkod sa bayan at ipaglaban ang kapakanan ng bawat Pilipino, lalong-lalo na ang mga mahihirap, sa abot ng aking makakaya.