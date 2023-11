Morning After makisig sa 2YO Juvenile Colts

NANGIBABAW ang kabayong si Morning After sa 28th MARHO Breeders Championship – Andok’s Litson Baka 2-Year-Old Juvenile Colts na inilarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas nitong Linggo.

Sinakyan ni class A rider Kelvin Abobo, ipinuwesto nito si Morning After sa pangatlo paglabas ng aparato saka pinagmasdan ang mga nasa unahan na sina Spolarium at Gameir Winner.

Papalapit ng far turn ay kumakapit na si Morning After sa nangungunang si Spolarium, nagkapanabayan sila papasok ng far turn.

Pagsungaw ng rekta ay nakisali ang kakampi ni Spolarium na si Bill Jordan, pinagkaisahan nila si Morning After.

Pero naging matatag sa unahan si Morning After, tinawid nito ang meta ng may tatlong kabayo ang agwat sa pumangalawang si Bill Jordan habang tersero si Spolarium.

Inirehistro ni Morning After ang tiyempong 1:27 minuto sa 1,400-meter race sapat upang hamigin ng winning horse owner na si Melaine Habla ang P600,000 premyo. (Elech Dawa)