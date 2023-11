Mindanao sinisindak pa rin ng mga aftershock

BINABALOT pa rin ng matinding takot ang mga mamamayan sa Mindanao kasunod ng 120 aftershock na naitala rito kahapon bunsod ng tumamang 6.8 lindol noong nakaraang Biyernes.

Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs), naramdaman dito ang anim na malalakas na aftershock na naitala sa magnitude 4.9.

“It would probably take several days to several weeks bago siya mag-dissipate. Pero habang tumatagal naman, kumakaunti ‘yung numberand humihina po ‘yung magnitude [ng aftershocks],” paliwanag ni Phivolcs director Teresito Bacolcol.

Nananatili pa rin sa siyam ang nasawi habang 17 ang nasugatan sa nasabing lindol.

Nauna nang sinabi ni Bacolcol na posibleng nagmula ang malakas na lindol sa pagiging aktibo uli ng Cotabato trench na isang mahaba at makitid na linya sa seafloor na bumubuo sa boundary ng nag-uuntugang tectonic plate.

Huling gumalaw ang Cotabato trench noong 1976 na nagresulta ng magnitude 8.0 na lindol sa Moro Gulf. Abot sa 8,000 katao ang nasawi rito.

Ayon sa Phivolcs, gumagalaw muli ang trench pagkatapos ng 30 taon.

Samantala, hindi rin i­naalis ni Phivolcs Cotabato head Engr. Rainier Amilbahar ang posibilidad na ang malakas na lindol sa Davao Occidental ay ang inaasahan ng ‘The Big One’.

“Ang naunang sukat na magnitude 7.2 na lindol ay malakas na po ‘yun, sana hanggang dun lang iyon,” ani nito.

Ibinaba sa magnitude 6.8 ang lindol dahil sa pagdating ng mga bagong record mula sa mga earthquake station sa lugar.