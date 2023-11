Halos kalahati ng mga modernized jeepney sa Metro Manila ay hinatak ng bangko dahil hindi makapagbayad ng hulog ang mga operator, ayon kay Manibela President Mar Valbuena.

Sinabi ni Valbuena na karamihan sa mga na-repossessed ay nakatambak sa property ng LandBank sa Marikina City.

“More than 50% na ‘yong nahatak ng bangko. Ang epekto nito, nawalan ng trabaho, nawalan ng pagkakakitaan ‘yong operators,” wika ni Valbuena sa interview ng ANC.

Aniya, pinipilit ng Department of Transportation (DOTr) ang mga jeepney operator na bumili ng moder¬nized jeepney gayung napakamahal na nito ngayon at halos umaabot na ng P3 mil¬yon.

“3 years ago, P1.2 to 1.4 million umaaray na kami. After 3 years naging P2.6 million to P2.8 million sa mga Class 2 o katapat ng jeepney. Sa mga UV Express po namin, from P2.8 million to P3.2 million. So for the span of 3 years, more than 120 percent ‘yong itinaas niya so paano pa kami makakabayad?” nanlulumong pahayag ni Valbuena.

Tinututulan ng Manibela at grupong PISTON ang PUV modernization program kung saan nagtakda ng deadline ang DOTr hanggang Disyembre 31, 2023 para mag-consolidate ang mga operator at driver.