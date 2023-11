Inilabas ng HKPH Public Opinion and Research Center, kasama ang Asia Research Center na nakabase sa Hong Kong, ang isang masusing pagsusuri ng performance ng mga Alkalde sa buong National Capital Region (NCR). Ang pag-aaral na ito, na isinagawa mula Nobyembre 3 hanggang 10, 2023 at nilahukan ng 1,200 katao, ay nagbunyag ng mahahalagang natuklasan.

Tatlong Alkalde ang nakakuha ng mataas na marka, na nagresulta sa isang statistical tie para sa unang pwesto: sina Jeannie Sandoval ng Malabon City na may 89.7% na performance score, Joy Belmonte ng Quezon City na may 89.5% na rating sa pag-apruba sa trabaho, at si Eric Olivarez ng Parañaque City na may 89.2% na assessment rating, na nagpapakita ng kanilang mahusay na pamumuno at public satisfaction.

Sa pangalawang pwesto ay sina Mayor Vico Sotto ng Pasig City na may 87.5% na marka at Mayor John Rey Tiangco ng Navotas City na may 86.8%. Sumunod si Mayor Abigail Binay ng Makati City sa ikatlong pwesto na may 85.3% na rating. Ang ika-apat na pwesto ay nakuha ni Mayor Benjamin Abalos Sr. ng Mandaluyong City na may napakagandang 84.1%, habang magkasalo sa ikalimang pwesto sina Mayor Honey Lacuna ng Manila at Mayor Emi Calixto-Rubiano ng Pasay City na may 81.7%.

Ang ika-anim na pwesto ay pinagsaluhan nina Mayor Along Malapitan ng Caloocan City at Mayor Wes Gatchalian ng Valenzuela City, na parehong nakakuha ng higit sa 80%. Si Mayor Marcy Teodoro ng Marikina City ang nakakuha ng ikapitong ranggo na may 78.5%, sinundan ni Mayor Lani Cayetano ng Taguig City sa ikawalong pwesto na may 77.3%. Ang ikasiyam at ikasampung posisyon ay hinawakan nina Mayor Ruffy Biazon ng Muntinlupa City na may 75.6% at Mayor Francis Zamora ng San Juan City na may 74.2%, ayon sa pagkakasunod. Sa huli, sina Mayor Ike Ponce III ng Pateros at Mayor Imelda Aguilar ng Las Piñas City ang nagtapos sa mga ranggo na may 73.1% at 71.5%, na okupado ang ika-labing isa at ika-labing dalawang pwesto, ayon sa pagkakasunod.

Ayon kay Steven Su, survey head, ay nagpresenta ng komprehensibong ulat mula sa HKPH-ARC tungkol sa pagsusuri ng performance ng mga Mayor sa National Capital Region (NCR). Ang detalyadong pagsusuring ito ay pangunahing nakatuon sa pamumuno at pamamahala, na sinisiyasat ang kahusayan ng mga alkalde sa paggawa ng desisyon, transparency, at accountability. Ang pagsusuri ay malawakang sumasaklaw din sa pagpapatupad ng mga patakaran sa mahahalagang urban na lugar, tulad ng pabahay, transportasyon, at pamamahala sa kapaligiran. Bukod dito, sinusuri rin ng ulat ang kahusayan ng mga pampublikong serbisyo tulad ng pamamahala sa basura, pangangalaga sa kalusugan, at pampublikong kaligtasan, pati na rin ang pakikilahok ng mga alkalde sa pag-unlad ng ekonomiya, kasama ang urban na pagpaplano, mga proyekto sa imprastraktura, at suporta sa mga lokal na negosyo. Sinusuri rin ang kanilang kakayahan sa pamamahala ng mga krisis, lalo na sa panahon ng mga natural na sakuna at mga emergency sa kalusugan ng publiko.

Ang ikalawang aspeto ng pagsusuri ng HKPH-ARC ay tumutok sa pakikilahok ng komunidad at inklusibidad. Ang bahaging ito ng pagsusuri ay nakatuon sa kung paano nakikipag-ugnayan ang mga alkalde sa mga residente at tinutugunan ang kanilang mga alalahanin. Isa pang mahalagang bahagi ng pagsusuri ang pagpapanatili ng lokal na kultura at pamana, kasabay ng mga inisyatibo sa edukasyon at mga programang pangkabataan. Binigyan din ng espesyal na pansin ng ulat ang mga pagsisikap at patakaran na may kaugnayan sa pagpapanatili ng kalikasan, na may partikular na diin sa pagtugon sa pagbabago ng klima at proteksyon ng ekolohiya.

Ang metodolohiya ng survey na ginamit sa pagsusuring ito ay tiniyak na may representatibong sample sa iba’t ibang demograpiko at sosyo-ekonomikong background. Sa pamamagitan ng pagkombina ng mga kwalitatibo at kwantitatibong tanong, ang survey ay idinisenyo upang magbigay ng lalim at katumpakan sa mga natuklasan. Ang obhetibong pagsusuri at pag-uulat ng data ay binigyang diin bilang mahahalagang elemento, na naglalayong magbigay ng malinaw na pag-unawa sa epekto ng mga alkalde sa kalidad ng buhay at pangkalahatang pag-unlad sa loob ng kanilang kani-kanilang mga lungsod at munisipalidad.

Sa kabuuan, ang ulat ng HKPH-ARC ay nag-aalok ng isang komprehensibong pangkalahatang-ideya ng kahusayan sa pamumuno at antas ng kasiyahan ng publiko ng mga alkalde sa National Capital Region. Ang mga natuklasan ay nagbibigay-diin sa parehong mga tagumpay at mga lugar na maaaring pagbutihin, na nag-aalok ng mahalagang mapagkukunan para sa pag-unawa sa mga komplikasyon at hamon ng pamamahala sa lungsod ng NCR.