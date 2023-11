Malaki umano ang magiging pakinabang ng lokal na pamahalaan ng Maynila at Pasay City sa reklamasyon sa Manila Bay.

Sa briefing ng House Committee on Ways and Means nitong Huwebes, sinabi ni Pasay City Administrator Peter Manzano na makalilikha ng 1 milyong trabaho at kikita ng bilyon-bilyon ang gobyerno sa reklamasyon partikular ang Pasay Eco-City Coastal Development Projects.

Ang Pasay Eco-City project ay binubuo ng joint venture ng SM Smart City Infrastructure and Development Corporation na tinatawag na Pasay 360 at joint venture ng Pasay Harbor City o Pasay 265.

“During horizontal development and commercial operations, private developers, investors, and business establishments at the Projects could easily generate over a million jobs, including those related to construction, business process outsourcing, retail, banking, hotels and restaurants, and the like,” sabi ni Manzano.

Kikita rin umano ang national government sa income tax at value-added tax at ang lokal na pamahalaan sa real property tax at business tax.

“Once reclamation is completed, the national and local government stand to gain, at no financial cost, 131.25 hectares of saleable reclaimed land with a future estimated total value of over P650 billion once the area and its amenities are fully devel-oped,” sabi ni Manzano.

Sa loob ng 35 taon, inaasahan umano na kikita ang national government sa proyekto ng P1.3 trilyon at P1.1 trilyon naman sa Pasay City government.

Sa tanong ni Nueva Ecija Rep. Ria Vergara kaugnay ng environmental impact ng reklamasyon, sinabi ni Glenn Ang, pangulo ng SM Smart City Infrastructure and Development Corporation na masusing pinag-aralan ang kanilang proyekto.

Binanggit naman ng kinatawan ng Manila City government na daang libong trabaho at bilyon-bilyong kita ng gobyerno sa buwis ang benepisyong makukuha sa reclamation project.

Ang reklamasyon ng Horizon Manila na may laking 419 hektarya ay lilikha umano ng mahigit 400,000 trabaho at aabot umano sa P30 bilyon ang real property tax na makokolekta rito taon-taon.

Ang Manila Waterfront City naman ng mga Gatchalian ay magre-reclaim ng 318 hektarya sa Manila Bay.

Matatandaang ipinatigil ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang lahat ng reclamation project sa buong bansa, kabilang sa Manila Bay.

(Billy Begas)