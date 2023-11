Mailap ang unang panalo! GM Wesley So tabla pa rin sa 2nd round

ITINULAK ni Super Grandmaster Wesley So ang pangalawang sunod na tabla matapos makipaghatian ng puntos kay GM Maxime Vachier-Lagrave ng France sa round 2 ng Grand Chess Tour Circuit – Sinquefield Cup (Rapid) na nilaro sa Saint Louis Chess Club sa Missouri, USA kahapon.

Nakalikom na si 29-year-old So ng isang puntos sa event na ipinatutupad ang 10-player single round robin.

Sunod na makakalaban ni Cavite-born So sa round 3 si GM Anish Giri ng the Netherlands na may isang puntos din.

Nakalaan ang $350,000 total prize fund, susungkitin ng magkakampeon ang $100,000, kukubrahin ng second ang $65,000, habang $48,000, $32,000, $26,000 ang third hanggang fifth placer, ayon sa pagkakasunod.

Makakakuha ng cash prize ang lahat ng kasali dahil tatanggap ng $32,000, $18,500, $16,000, $13,000 at P10,500 ang sixth hanggang 10th, ayon sa pagkakahilera.

(Elech Dawa)