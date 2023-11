Lampayatot daw! Jielo Razon naranasan mapagtripan ng coach

MAY kalungkutan pero masaya pa rin si point guard Jielo Razon sa kanyang pamamaalam bilang pambato ng Perpetual Help Altas basketball team.

“Malungkot na masaya,” saad ni Razon. “Malungkot kasi last na at masaya dahil nagamit ko iyung talent ko sa Perpetual.”

Inamin ni Razon na pagka-graduate nito sa high school ay nagpunta siya sa Perpetual at doon sinabi sa kanya ng isang coach na hindi siya gusto dahil maliit ito at payat, pero hindi siya pinanghinaan ng loob, ginawa niya itong motibasyon upang maging matagumpay ang kanyang collegiate career.

Tinapos ng Altas ang Season 99 na may 10-8 record, may tsansa sana silang makapasok sa semifinals pero nagunaw ito nang manalo ang San Beda University sa Lyceum of the Philippines University.

Kahit nalaglag sa Final Four, maganda ang ipinakitang laro ni Razon sa kanilang huling laban kung saan ay kumana ito ng career-high 26 points kasama ang anim na tress, pitong rebounds at tatlong assists para kalusin ang San Sebastian College-Recoletos, 75-60.

