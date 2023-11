APAT na border crossing sa pagitan ng US at Canada ang isinara kasunod ng pagsabog ng isang kotse sa Rainbow Bridge sa Niagara Falls sa New York na ikinamatay ng dalawang sakay nito noong Miyerkoles.

Pansamantala ring sarado ang lahat ng international flight sa Buffalo, New York dahil sa insidente.

Inaalam na ng mga awtoridad sa US at Canada kung ito’y isang terrorist attack o konektado sa kaguluhan sa pagitan ng Israel at Hamas

Ayon sa mga nakasaksi, mabilis ang takbo ng sasakyan bago ito sumalpok sa tulay at sumabog.

Nangyari ang insidente isang araw bago ang thanksgiving holidays na isang malaking selebrasyon sa Amerika, dahilan kaya itinaas na sa pinakamataas na alerto ang seguridad sa US, partikular sa New York City.

Ayon sa mga awtoridad, posibleng gamitin ng mga terorista ang okasyon para umatake.

(Dave Llavanes Jr.)