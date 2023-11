Karera Tips Ni JP Gonzales

Nobyembre 24, 2023 – Biyernes Metro Manila Turf Club – Tanauan City, Batangas.

R01 – 6 King James, 3 Buntay Shore/Yeng Von Yang, 2 Be Smart/Star Of The Future

R02 – 3 Lord Luis, 2 Jambo, 5 Shining Angel, 6 Wesfacckol

R03 – 2 Hee Nieve Rahh, 5 Full Control, 6 Luke Skywalker, 1 Tazama

R04 – 9 Yabadabadur, 5 Yabadabadur, 6 Oh Rootie, 10 Lady Of Peace

R05 – 13 Darna, 10 You Never Know, 9 Bocaue Rivertown, 14 Sakalam

R06 – 5 Laughing Inside, 6 Top Of The Mark, 7 Todo Pong, 3 Bullet

R07 – 7 Havana Oohnana, 5 Kentucky Rain, 3 Celebrity, 9 Heirloom

R08 – 7 Advance Party, 9 Rain Rain Go Away, 6 Magnifico, 8 National Treasure

Solo Pick: Hee Nieve Rahh, Yabadabadur, Havana Oohnana

Longshot: Darna, Laughing Inside Advance Party