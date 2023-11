Kampo ni Daniel isusumbong sa NBI mga fake news peddler

Nire-post ng matalik na kaibigan ni Karla Estrada at isa sa mga tumutulong sa career ni Daniel Padilla na si Armando Cruz or mas kilala sa showbiz na Kuya Dho ang pinag-uusapang reaksyon ni Direk Cathy Garcia-Sampana sa social media account nito.

Ito’y tungkol sa pagkakadawit sa isyung hiwalayan diumano nina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla.

Screenshot ng post ni Direk Cathy ang shinare ni Dho na nilagyan niya ng caption na, “Naloka sa inyo si Direk Cathy, tigilan nio na yan dahil hingi na tayo ng help sa kinauukulan @nbicybercrime para maisa-isa lahat ng mapanirang paratang.”

Agad itong pinusuan ng KathNiel fans at solid fans din ni DJ. Natuwa sila kasi finally ay mabibigyan na raw ng leksyon ang fake news peddlers at mga taong gumagawa ng istorya para masira ang pagkatao ng aktor.

Shinare rin ni Dho ang post ni Robi Domingo na may caption na, “Whatever is circulating around involving me, it’s not true. Please check your facts first.”

Kahapon sa Instagram story ni Luz Bagalacsa, handler Star Magic handler ni DJ, pinost niya na kasamang nag-celebrate ng birthday ni Karla Estrada ang apat na anak at mga malalapit na kaibigan sa kanilang bahay. Doon kaya napag-usapan nina Karla at Dho ang gagawing hakbang para sa mga taong gumagawa ng paninira laban kay DJ?

Kaabang-abang ang mga susunod na ganapan. Sabi nga, lalong nagiging exciting ang mga nangyayari, ha!

Tanong din ng netizens — kailan naman kaya magbibigay ng official statement ang si Daniel ukol sa hindi matigil-tigil na akusasyon sa kanya?

Well…