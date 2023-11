Japan, Korea kumakaway! Jerom Lastimosa tinitimbang plano sa professional career

Hindi maipagkakaila ang naibigay na malaking kontribusyon sa collegiate league, maging sa pambansang koponan ni ‘King Falcon’ Jerom Lastimosa na tinapos ang kanyang ilang taong paglalaro sa University Athletic Association of the Philippines (UAAP) na may misteryosong natanggap na mensaheng nagpapahiwatig ng pagpapatuloy ng kanyang karera sa ibang bansa.

Samu’t saring pagbati mula sa iba’t ibang coaches, teammates, kapwa manlalaro, pamilya at fans ang nataggap ng 25-anyos na tubong Dumaguete, Negros Oriental matapos ang huling laro nitong nagdaang Miyerkoles sa playoff battle kontra Ateneo Blue Eagles na nagtapos sa lopsided 45-70 para sa huling silya sa Final Four.

Kabilang sa mga bumati rito ang malapit na kaibigan at kasamahan sa Gilas Pilipinas na si Kiefer Ravena na nagpadala ng mensahe sa pamamagitan ng social media matapos ang huling laro sa UAAP.

“Madami ka naman plato at prutas mauwi, cuhhh. Labyu roommate! Proud of you and recover well,” pahayag ni Ravena sa kanyang Instagram story, na sinundan ng tila inaasahang pagdala ni Lastimosa sa kanyang laro sa Japan B.League o sa Korean League. “See you in…” na may bandila ng Korea, Pilipinas at Japan.

Matatandaang pinag-isipang mabuti ni Lastimosa kung ilalaro pa nito ang huling taon sa Adamson dahil na rin sa malaking pagpapasalamat sa mahal na unibersidad, kasunod ng maraming alok na maglaro sa ibang bansa.

Umiskor si Lastimosa ng tatlong puntos mula sa tres at isang steal sa loob ng 2:17 minuto, kung saan nasaksihan rin ang pagmamagandang loob na pag-abot ng bola ni rookie Kyle Gamber para sa kanyang huling tira sa tres.

“Yun ang hindi ko malilimutang moment kasi iyon yung pinaka-last shot ko sa UAAP,” wika ni Lastimosa.

Hindi malilimutan ang maraming tagpong binuhat ng 5-foot-10 guard ang San Marcelino-based squad, kabilang nang madala ito sa Final Four noong isang taon nang talunin ang De La Salle Green Archers sa playoff battle, dahilan upang i-retiro ang no.7 na jersey nito ng Adamson.

(Gerard Arce)