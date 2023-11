Isang bala ka lang! Pido Jarencio sinabihang babarilin ang NLEX import

IPINAGPAG lang ni NLEX import Thomas Robinson ang sigawan nila ni NorthPort team manager Pido Jarencio Miyerkoles ng gabi.

“Just upset. They lost, we won,” pakli ni Robinson.

Pagkatapos ng 112-104 win ng Road Warriors sa PBA Commissioner’s Cup, nagkasagutan na sa customary handshake sa court pa lang.

Naunang lumabas si Robinson pero hindi dumiretso sa dugout nila. Hinintay niya sa tunnel ng Smart Araneta Coliseum ang Batang Pier.

Nagkasigawan, umawat na ang ibang naroon kasama sina commissioner Willie Marcial at NLEX coach Frankie Lim.

“You are one bullet. I will shoot you later,” sigaw ni Jarencio. “Happy New Year!”

Nagkakabanggaan sina Robinson at Batang Pier big man JM Calma sa laro.

Sa third quarter, nagkasagutan na ang American import at si NorthPort team governor Erick Arejola at Jarencio.

“Just comepeting. He is competing, I’m competing,” tipid na dagdag ni Robinson.

(Vladi Eduarte)