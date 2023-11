Giyera ng mga faney, nakakaloka dahil kina Janine, Paulo, Kim

Nakakaloka ang mga nangyayari ngayon, ha!

Tila may giyera ang PauNine fans sa mga supporter naman ng tambalang Paulo Avelino at Kim Chiu.

Umalma ang fans ng tambalang Paulo, Janine Gutierrez dahil mas pinapaboran daw ng ABS-CBN ang tambalan ng aktor kay Kim.

Katatapos lang kasi ng ‘Linlang’ serye nila na ipinalabas sa Prime Video app at ngayon ay may ‘What’s Wrong with Secretary Kim’ naman sina Paulo, Kim na collaboration ng ABS-CBN at VIU.

Rumatatat nga ang PauNine fans dahil sabi nila, noon pa raw sila nagre-request ng follow-up serye nina Paulo, Janine after ng ‘Marry Me, Marry You’ pero hindi sila mapagbigyan.

Tapos ngayon daw, katatapos lang ng ‘Linlang’ ay may bagong project agad ang tambalang Paulo, Janine, ha!

Sigaw nga ng PauNine fans, unfair ‘yon. Nakakabwisit daw!

Nakakaloka dahil sa message sa amin ng isang PauNine fan ay sinabing, “Nag-Twitter (X) party po kami. Galit na galit ‘yung mga fans. Ibo-boycott daw nila ang bagong show nina Paulo at Kim. Bakit daw hindi muna binigyan ng new show ng ABS-CBN ang PauNine, pero ang team-up ni Paulo kay Kim ay agad-agad na may follow-up!”

Nakakaloka talaga ang mga faney, ha! Nung nag-blind item din kami sa ‘Anything Goes’ show namin sa Abante TeleTabloid ay grabe ang galit ng PauNine fans dahil sina Paulo, Janine raw ang topic namin na hiwalay na.

Inaaway-away rin kami ng karamihan sa PauNine fans.

Pinag-e-explain pa kami sa blind item namin. Pero siyempre hindi namin sila pinatulan at dedma lang, ‘noh?!

Nakakaloka talaga ang mga faney. So demandang! Hahaha!

‘Yun lang!

(Jun Lalin)