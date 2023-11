Fifi Sharma, Akari lalong pinalubog Galeries Tower

MALINAW na malinaw ang nakuhang tagumpay ng Akari Chargers sa pangunguna ni Mereophe “Fifi” Sharma sa panibagong panalong nasungkit kontra sa walang panalong Galeries Tower Highrisers sa pamamagitan ng 25-14, 25-21, 25-19 sweep upang manatiling buhay ang tsansa sa semifinals sa pambungad na aksiyon ng preliminary round ng 6th Premier Volleyball League (PVL) second All-Filipino Conference nitong Huwebes ng hapon sa PhilSports Arena sa Pasig City.

Umaasang malalampasan ng Akari ang mga nalalabing laro kontra sa Petro Gazz Angels sa Sabado at Creamline Cool Smashers sa susunod na Huwebes upang makausad sa susunod na round sa siksikang agawan sa gitna ng team standings matapos umangat sa kanilang ikalawang sunod na panalo para maitala ang 5-4 kartada katabla ang Angels sa ika-anim at ikapitong spot.

Bumanat ang dating De La Salle Lady Spikers middle blocker ng kabuuang 12 puntos mula sa 10 atake kasama ang dalawang blocks, habang nakatulong nito si Faith Nisperos sa 12 points mula 10 atake kasama ang siyam na excellent digs.

Sumaklolo rin sa produksiyon sina Aleona Denise “Dindin” Manabat at Erika Raagas ng tig-siyam na puntos, habang may 10 excellent receptions ang huli, gayundin ang 11 excellent sets ni Janel Maraguinot.

“We’re still trying to use the remaining games so we can build our confidence kasi we came from consecutive losses kaya medyo mabigat din iyun for the team and the team’s morale so unti-unti namin and step-by-step nire-rebuild, so I feel like this is a good achievement for the team kasi nga iyun, naka-produce kami ng talagang convincing win,” pahayag ng 5-foot-11 middle blocker sa kanyang unang taon sa pro-league.

Nasaktan nang husto ang kampanya ng Akari nang sunod-sunod na natalo ang koponan sa Cignal HD Spikers (6-3), pumapaibabaw na Choco Mucho Flying Titans (7-1) at utol na NXLed Chameleons (3-5), habang muling nakabawi sa straight set kontra Gerflor Defenders sa Cagayan de Oro nitong nagdaang weekend.

“What’s good with our teammates is we have to realize that we have to work on, especially kapag natatalo kami, talagang ‘di naman natatanggap, so we talk to it and so we pour 100% during practices para talagang makabawi kami,” paliwanag ni Sharma, anak ni dating PBA player at La Salle alumna Carlo Sharma.

“So, I think this is also good kasi we get to know each other more with this losses, kasi we overcome as a team tapos when we win, we celebrate as a team, iyun nga kapag natalo kami, hindi lang isang tao iyung talo, kundi everybody, the whole Akari franchise, so kapag nanalo rin kami everyone wins, everyone is happy.”

Bumida naman para sa Galeries si dating Santo Tomas spiker Ysabel Jimenez sa 11 points mula sa pitong kills, tatlong blocks at isang ace, habang rumehistro rin si Andrea Marzan ng sariling 11 points mula sa walong atake, dalawang aces at isang block.

Nag-ambag rin sina Grazielle Bombita ng siyam na puntos at Rapril Aguilar ng anim kasama ang siyam na excellent receptions na bumagsak sa 0-8 marka, na susubukang makahanap ng unang panalo sa nalalabing laro kontra Farm Fresh Foxies sa pambungad na laro sa Martes at Gerflor sa susunod na Huwebes sa unang laro sa alas-2 ng hapon.

(Gerard Arce)