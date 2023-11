Pinuna ni Senate Minority Leader Aquilino “Koko” Pimentel III ang napakataas na rental rates para sa tinatawag na “modern automatic counting machines” (ACMs) na pinanukala ng Commission on Elections (Comelec) na gagamitin para sa 2025 National and Local Elections.

Sa ilalim ng panukalang budget ng Comelec sa 2024, P19.799 bilyon ang inilaan para pagrenta ng 127,740 ACMs, kung saan kada renta nito ay nagkakahalaga ng P155,000.

Para kay Pimentel, masyadong nakapataas umano ng rate lalo na’t may kinakaharap ng ‘financial challenges’ ang gobyerno, kasama na ang mapakalaking budget deficit.

“To spend nearly P20 billion on the rental of automatic counting machines, with each machine costing P155,000 just to lease, is simply not wise, given our current financial situation,” sabi ng senador.

Kinuwestiyon ng minority leader kung bakit lumobo sa P155,000 ang renta sa kada unit ng ACM mula sa dating P70,000 base sa dating pahayag ng komisyon.

“It suddenly increased by 121%. That’s quite a dramatic increase. I think Comelec has a lot of explai¬ning to do,” diin pa ni Pimentel.

(Dindo Matining)