Boss Paul, JMC sa Keanzel 3X3

MAGSISIMULA na sa December 9 ang Keanzel Basketball 3X3 sa Bernardo basketball court sa QC alas-8 ng umaga.

Ito ay magkakaroon ng dalawang dibisyon na edad 18 at 21-pababa.

Isa ang Boss Paul team sa nakikitang malakas sa 21-pababa dahil marami na ring napatunayan ang team na ito dahil halos lahat ng liga na sinalihan nila sa Tondo ay parati silang kampeon sa pamumuno ni Madam Jocelyn Camay na patuloy na tumutulong sa mga kabataan sa kanilang lugar para maiiwas sila sa masasamang bisyo.

Ang 21-under Boss Paul team ay pinangugunahan nina

Harrem Burgos, Steven Paul Serrano, John Michael Macabalug, JM Gaddy, Muymoy Padrid Dacasi, Al Pangilinan, John Kenneth Chiu at JJ Garcia.

Sila ang matitibay na inaasahan ng team kaya good luck sa inyo.

Sa 18-pababa naman, ang nakikitang palaban ay ang JMC basketball team na pinagugunahan ni team owner coach Joel Coronado.

Siya rin ang may hawak ng Coronado basketball team kung saan ay marami na ring kampeonato na ibinigay sa JMC at sa Coronado High School.

Nagsilbi rin siyang assistant sa matataas na liga gaya ng PBA D-League, BALLOUT at Pilipinas Super League.

Kaya hindi rin matatawaran ang husay ni coach Joel Coronado pagdating sa coaching.

Ito naman ang mga manlalaro na bubuo sa kanila tampok sina Jomari De Guzman, Ezekiel Sanchez, Redzkhan Karim at Wency Jose.

Ang Team Caloocan ay isa ring aasahan sa 18-under dahil maglalaro doon ang dating 13-under elite stars na sina Ice Umali, CJ Dela Cruz, Yco Gabriel at Dandenver Sarmiento ng AMA juniors.

***

Binabati ko ang Team Manila City Stars sa kanilang dalawang sunod na panalo at isang nakakapanghinayang na talo laban sa napakalakas na Davao Tigers na apat lang ang lamang.

Kaya ngyon ay isa ang Manila City Stars sa inaaabangan sa PSL Open.

Binabati ko rin si Earl Ceniza ng AMA University basketball seniors na nag-aaverage ng 23 points, 8 rebounds at 7 assists per game sa NAASCU tournament na college league next to UAAP at NCAA.