Balik-TV ni Willie lalong lumabo

Nakakaloka! Ilang buwan na ring naghuhulaan ang fans at supporters ni Willie Revillame tungkol sa pagbabalik-telebisyon niya ha!

Noong una ay ikinatuwa ng mga nagmamahal kay Willie ang tsikang babalik ang ‘Wowowin’ niya sa telebisyon. Na sabay mapapanood ‘yon sa late afternoon slot ng PTV-4 at IBC-13.

Kumalat na rin kasi ang picture ni Willie na kasama sina Ana Puod (PTV-4 General Manager) at Jose Policarpio, Jr. (IBC-13 President/CEO).

Noong una ay sinabing inaayos na lang ang kontrata at go na go na ang ‘Wowowin’ ni Willie.

Pero nang tanungin namin ang isang taga-Channel 13, parang lumalabas na malabo pa rin ang balik-telebisyon ni Willie.

Sabi kasi ng source namin, “Walang bagong balita about Willie. Biglang natahimik ang lahat.

“Hindi na rin napag-uusapan sa meeting namin. Walang sinasabi ang president namin. Naka-hold yata.”

Sa tono ng kausap namin, parang nawala ang excitement ng mga taga-IBC-13 tungkol sa show ni Willie.

Naku, mausisa nga rin ang mga taga-PTV-4 baka naman sila ay umaasang matutuloy pa rin sa kanila si Willie, ha!

‘Yun na!