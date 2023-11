Ni Rey T. Sibayan

Mga ka-Misteryo masyado ngang malakas at malinaw ang mga pangitain at panaginip habang may Solar Storm.

May paniniwala kasi na masyadong malakas ang ESP ng tao dahil sa malakas na enerhiya ng Solar Storm Bagaman sa iba ay nagdudulot ito ng pananakit ng ulo, nilalagnat kapag hindi nakasabay sa bugso ng enerhiya.

Yan ang ating paksa ngayon: “Basta may Misteryo Alamin ang Totoo!”

Si Alpha ng Marikina ay naghayag ng kanyang mga pangitain at panaginip habang kasagsagan ng Solar Storm.

Ilang beses na rin niyang nakita sa panaginip ang kaguluhan ng mga tao habang may nangyayaring delubyo.

Misteryo: “Yung pinakahuli mong nakita ano ito?” Alpha: “itong huli dahil nakakarecover na ko sa sakit ko may nakita akong tila bumagsak na liwanag sa hindi kalayuan pero ang tama sa karagatan.”

Misteryo: “Ano ang sumunod na nangyari nang makita mo yun?”

Alpha: “Ayun! Pagkatapos nun may naririnig akong malakas na hampas ng mga alon sa di kalayuan kung kaya’t nagtakbuhan ang mga tao maging ako ay nagpanic na. Hindi ko pa nga alam na nasa panaginip lang ako pero totoong-totoo ang pangyayari sa akin kasi naroon ako. May nakita nga akong lugar kung saan yun?”

Misteryo: “Bago mo sabihin kung saan lugar yun. Sabi mo kasi ilang beses ka ng nakapaniginip ng katulad na senaryo lalu na ngayong kasagsagan ng Solar Storm?”

Alpha: “Oo nga kasi ang alam ko sobrang lakas ng enerhiya na isinasabog ng araw sa atin kaya ramdam Ito ng mga psychic, mga light worker, healers, spiritual warriors at iba pang nasa ispiritwal.”

Misteryo: “Pero bago itong Solar Storm may mga ganito ka na bang panaginip?”

Alpha: “Meron na pero hindi malinaw ang mga detalye. Kasi alam ko kapag nanaginip ako nagagawa kong magising sa loob ng panaginip kaya nakokontrol ko ito nagiging lucid dream inaalam ko ang iba pang detalye ng nakikita ko.”

Misteryo: “So dito sa panaginip mo may binanggit kang lugar na nakita mo, ano yun?”

Alpha: “Naniniwala ako kapag sinabi ko sa ibang tao ang panaginip ko hindi ito magkakatotoo lalu na kung delubyo. Dito sa dream ko Iloilo ang lugar na nakita ko.”

Misteryo: “Ipagdasal natin na hindi mangyari yung nakita mo. Pero may katulad ka na bang dream na nagkatotoo noon.

Alpha: “Meron pero mga hindi ganun katinding pangyayari.”

Ang mga panaginip ay karaniwang hindi literal ang kahulugan bagkus ito ay mga simbolo ng pwedeng mangyari batay sa kundisyon ng kaisipan ng dreamer.

Pero maaaring magkatotoo kung visionary o psychic ang dreamer dahil may access sila sa akashic records o kapalaran ng tao at mundo.

