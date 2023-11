Asaan ang katarungan?

Madalas na nating napag-uusapan ang konsepto ng accountability o ang pagkakaroon ng pananagutan para sa mga naging aksyon o kawalan nito. Ito ay itinuturing na mahalagangbahagi sa pagkakaroon ng tamang pamamalakad at maging sapagkakaroon ng katarungan. Dapat bang maging malaya ang isang opisyal ng pamahalaan na gumawa ng kahit ano ang kanyang nais ng walang kinakatakutang implikasyon? Kapagganito ang sistema ng ating pamamalakad, siguradongmagiging mapangahas ang mga opisyal na ipagsawalang-bahala ang mga batas para sa kanyang mga sariling interes.

Maging ang mga pangunahing relihyon sa mundo ay may kani-kaniyang bersyon ng paghuhukom sa dulo. Ang mga relihyonay nagtuturo ng kabutihan sa kapwa at walang alinman sa mgaito ang nagtuturo na magtatagumpay ang kasamaan sa mundoo sa kapwa.

Nguni’t tila may kulang sa ating sistema ng pamahalaan. Simpleng halimbawa ay kung ang ikaw ay hinuli ng traffic enforcer—paparahin ka at bibigyan ka ng tiket para sa isangviolation. Ipinapalagay ng batas na naging tama ang prosesona ginawa ng enforcer at tama rin ang interpretasyon niya ng batas na nagresulta sa violation. Paano kung hindi? Sasabihinng mga nagtatanggol sa sistema na may mga kapamaraanannaman para kwestiyunin ang naging hatol ng enforcer. Oo nga, nguni’t paano ang naaksayang oras at gastos para maituwidang mali? Babayaran ba ng gobyerno ang abala at iba pang mga gastusin at ibabawas sa enforcer? Hindi naman, hindi ba? Pansinin natin kung paano tayong naperwisyo ng walanganumang kahihinatnang hindi maganda para sa kanila.

Ang higit na malalang sitwasyon ay ang daang libong mganakakulong sa piitan na naghihintay ng kanilang pagkakataonna madinig ang kaso sa pag-asang mapasawalang-sala sila samga akusasyon laban sa kanila. Kung sila talaga ang gumawang krimen kung saan sila nahatulan, walang masyadongproblema sapagka’t hindi sila na-argabyado. Nguni’t paano ang mga taong nakakulong ng ilang taon ng walang kasalanan?

Kung tutuusin, maari talagang magamit ang batas ng mgataong nasa kapangyarihan upang akusahan ang isang tao at maperwisyo ito. Bagama’t tila napapanatag ang kalooban ng mga abusadong opisyal sa pag-iisip na mapapawalang-sala rinnaman pagdating ng araw, paano ang lilipas na panahon? Paano ang lilipas na mga pagkakataon para magawa mo ang mga bagay ng angkop sa iyong edad? Hindi na kailangan pang ipaliwanag na hindi na maibabalik ang panahon at ang mgapagkakataong lumipas. At alam din naman nating lahat kung gaano kalupit manghusga ang lipunan sa mga taong nakulong.

Tingnan natin ang kaso ni Leila de Lima. Marami ang naniniwala na ginawa nga niya ang lahat ng ibinibintang sakanya ng pamahalaan. Sa kabilang banda, marami rin ang may opinsyon na mula umpisa, ito ay isang kaso lamang ng pamemerwisyo sa isang matindi at maingay na kritiko ng pamahalaan. Kung susuriin natin, masasabi nating nagingmatagumpay ang stratehiya na mabawasan ang kanyangkamandag para sa mga naka-upo nuon, kung iyon man ang talagang balak. Naubos ang kanyang anim na taong terminobilang Senador sa likod ng kulungan.

Ngayon, napayagan na siyang mag-piyansa. Natutuwa ang kanyang mga kaibigan at taga-suporta at sinasabing ito ay tagumpay ng sistema ng katarungan sa Pilipinas. Talaga ba?