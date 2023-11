Andres Muhlach sasabak sa ‘E.A.T.’?

Inaabangan na sa ‘E.A.T.’ kung sino ang gaganap sa sinasabing kapatid nina Atasha Muhlach (as Tash) at Maine Mendoza (as Ellen of Hollywood) sa segment na ‘Gimme 5: Laro ng Mga Henyo’.

Panay nga anunsiyo sa Legit Dabarkads noontime show na sa Sabado ay ipakikilala na ang character na ‘yon.

Pero hindi tulad ng iba pang kapamilya nina Tasha, Ellen, hindi lang makikita sa screen as Artificial Intelligence (AI) image ang tinutukoy na kapatid ng dalawang babaeng character, live itong magge-guest sa noontime show nina Tito Sotto, Vic Sotto, at Joey de Leon.

Walang ibinigay na clue ang mga host at hindi nga nila sinabi kung ano ang gender nito, wala ring pangalan na binanggit, pero iisa ang sigaw ng netizens at solid viewers ng ‘E.A.T.’ na sana raw si Andres Muhlach na totoong kapatid at kambal ni Atasha na lang ang gumanap sa nasabing character.

Pag nagkataon, magkakaroon ng tapatan ng celebrity twins sa noontime, dahil nasa Kapuso ‘Eat Bulaga’ noontime show ang kambal na sina Mavy at Cassy Legaspi, ‘noh?!

At ‘pag natuloy si Andres sa ‘E.A.T.’, for sure lagi rin itong tutuksuhin kay Ryzza Mae Dizon na aminadong crush ang binatang anak nina Aga Muhlach at Charlene Gonzalez.

‘Yun na!

(Ogie Narvaez Rodriguez)