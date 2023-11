Alhryan Labita ng Maroons binasag 100m UAAP record

SIYAM na bagong record ang agad na naitala sa pamumuno ni Alhryan Labita ng University of the Philiippines (UP) sa unang araw pa lamang ng athletics competition sa ginaganap na Season 86 ng UAAP sa PhilSports Arena.

Itinala ni Labita ang bagong UAAP record sa pinakamabilis na 10.57 segundo sa centerpiece event na men’s 100m sprint upang talunin ang dating UAAP Athletics MVP at defending century dash champion na si Kent Francis Jardin ng Adamson na nakapagtala lamang ng malayong 10,70 segundo.

Pangatlo si Clint Nino Neri ng UP na itinala ang 10.76 segundo, habang nagtala din ng bagong record sa 2,000m walk si Aira Mae Gacusan mula sa UST sa isinumite nito na 11.09.20 minuto para maiuwi ang gintong medalya.

Hindi naman nagpaiwan si Hussein Lorana ng Adamson sa boys 800m run sa itinala na 1:52.65 minuto sa heats at finals para makamit ang gintong medalya.

(Lito Oredo)