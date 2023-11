Inaprubahan ng House Committee on Trade and Industry ang panukalang magbibigay ng access sa mga Pilipino sa mas mura o abot-kayang presyo ng funeral service kasama ang kabaong.

Ang House Bill 102 o Affordable Casket Act ay inihain ni Deputy Speake¬r at Cebu Rep. Duke Frasco dahil sa paniniwala na kasing mahal na rin umano ang gastos habang nabubuhay at ang gastos kapag namatayan kung kaya’t mabigat ring pasanin ito lalo na sa mga mahihirap na pamilya.

Sa panukala, pinatitiyak sa lahat ng funeral establishments na lagi itong mayroon disenteng kabaong na ibinebenta na hin-di lalagpas ng P20,000 ang presyo ngunit kapag nagkataong walang makuhang murang kabaong ang isang mahirap na pami-l¬ya ay obligado ang funeral establishments na ibigay ang mas mahal na kabaong ngunit sa presyong hindi lalagpas sa P20,000 kasama na ang funeral service.

Pagmumultahin ng hindi hihigit sa P200,000 bukod sa pagsuspinde ng license to operate ng hanggang anim na buwan ang lalabag sa unang pagkakataon at kapag maulit ay pagmumultahin ng hindi hihigit sa P400,000 at aalisan na ng lisensya. (Eralyn Prado/Billy Begas)