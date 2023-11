Nanawagan kahapon ang National Press Club (NPC) of the Philippines sa mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan na paigtingin ang pagtugis sa mahigit 80 katao pang sangkot sa karumal-dumal na pamamaslang sa mahigit 58 katao, kabilang ang may 34 mamamahayag sa Ampatuan, Maguindanao may 14 na taon na ang nakararaan.

Ginawa ni NPC President Lydia Bueno ang pahayag makaraan ang isinagawang banal na misa at pagtirik ng kandila sa dambana ng mga biktima na nasa bakuran ng NPC sa Magallanes Drive, Intramuros, Manila kasabay ng ika-14 na taong paggunita sa naturang karumal-dumal na krimen.

Sinabi ni Bueno na kahit nakakulong na ang mga mastermind sa naturang krimen, hindi pa rin lubusang nakakamid ang hustisya makaraang ang 14 na taon dahil mahigit 80 pang sangkot sa krimen ang patuloy na nakalalaya.

“Masasabi po natin na ganap na ang hustisya kung lahat ng mga sangkot sa karumal-dumal na krimen ay nasa bilangguan na po,” ayon kay Bueno.

Matatandaang hinatulan ng habambuhay na pagkabilanggo nang walang parole ang mga mastermind sa naturang krimen na sina Andal Ampatuan Jr., at kapatid nitong si Zaldy Ampatuan, Jr., noong Disyembre 2019.

Nabatid na simula 2009, nananatiling aktibo ang NPC sa paghahanap ng katarungan sa mga napatay na mga mamamahayag.

Sa paggunita ngayong taon, bukod sa misa at pagtirik ng kandila, may isinagawa rin ang NPC na photo exhibit sa 4th floor ng NPC Building na nagtatampok ng mga ‘di malilimutang pangyayari at mga aktibidad ng NPC bilang paggunita sa naturang masaker.

Kasabay nito, sinabi ni NPC Secretary/Auditor Leonel Abasola na simula 2010, patuloy ang pagkakaloob ng NPC ng tulong pinansyal sa mga kaanak ng mga biktima sa inisyatiba ni dating NPC President Benny Antiporda.

Idinagdag pa ni Abasola na sa ngayon, patuloy na sinusuportahan ng NPC ang isa sa mga anak ng biktima na nasa ika-4 na antas ng kolehiyo sa kursong Engineering.

“Nais ko din po bigyang linaw na bukas po ang tanggapan ng NPC sa kung sinomang may nais na tingnan ang daloy ng aming pinasyal na tulong sa mga biktima, at ang NPC lamang po sa aking pagkakaalam ang tumalima at sumunod na magsumite ng financial report sa tanggapan ng Presidential Task Force on Media Security,” paliwanag ni Abasola.