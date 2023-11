Walang bumigay! Wesley So, French GM tabla sa unang sultada

NAUWI sa draw ang laro ni Grandmaster Wesley So kay GM Alireza Firouzja ng France sa round 1 ng Grand Chess Tour Circuit – Sinquefield Cup (Rapid) na nilaro sa Saint Louis Chess Club sa Missouri, USA kahapon.

Lahat ng matches ay nauwi sa draw kaya magkakasalo ang 10 tigasing GM sa tuktok tangan ang tig-kalahating puntos.

Makakalaban ni 29-year-old So sa round 2 si Maxime Vachier-Lagrave sa event na may 10-player single round robin format.

Nakalaan ang $350,000 total prize fund, susungkitin ng magkakampeon ang $100,000, kukubrahin ng second ang $65,000, habang $48,000, $32,000, $26,000 ang third hanggang fifth placer, ayon sa pagkakasunod.

Minalas si former Philippine Chess Team star player So sa kanyang huling tournament kaya posibleng dito niya ibuhos ang kanyang lakas para makabawi sa kabiguan nito sa katatapos na Grand Chess Tour – 2023 Saint Louis.

Makakakuha ng cash prizes ang lahat ng kasali tatanggap ng $32,000, $18,500, $16,000, $13,000 at P10,500 ang sixth hanggang 10th, ayon sa pagkakahilera. (Elech Dawa)