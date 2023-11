Umabot sa huling biyahe! Jared Brown, Ateneo umabante sa Final 4

Mga laro sa Sabado:

(SM Mall of Asia Arena)

2:00pm — UP (#1) vs Ateneo (#4)

6:00pm — La Salle (#2) vs NU (#3)

(**UP, DLSU twuce-to-beat)

KASADO ang mga armas ni Jared Brown para pamunuan ang atake ng Ateneo Blue Eagles upang makuha ang huling silya sa Final Four matapos patalsikin ang Adamson University (AdU) Soaring Falcons, 70-48, sa playoff battle nitong Miyerkoles sa 86th University Athletic Association of the Philippines (UAAP) men’s basketball tournament sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay City.

Bumira ng perpektong 3-of-3 sa tres ang Filipino-American guard sa first quarter para ilagay ang Ateneo 40-26 halftime lead.

Nabigyan ng pagkakataon ang Ateneo na maidepensa ang titulo, na inaasahang daraan sa matinding butas ng karayom kontra sa mahigpit na katunggaling University of the Philippines (UP) Fighting Maroons na may hawak ng twice-to-beat bentahe sa bakbakan sa Sabado.

Bumida ang 5-foot-10 guard na dating naglaro sa Westmont College Warriors sa California ng game-high 20 puntos mula sa 8-of-14 field goal shooting kasama ang 4-of-7 sa three-point area.

“This one is huge for us. We got another shot on Saturday; we want to win this for our seniors. It’s good we have the momentum coming into Saturday so it’s huge,” pahayag ni Brown na inaming kagagaling lamang mula sa sakit bago ang naturang laro na lumista rin ng apat na assists, apat na rebounds at isang steal sa loob ng mahigit 26 minuto.

“I just want to give my all. I felt I was challenged physically but I need to give it all for my team and luckily my shot falls for us.”

Nag-ambag rin para sa Ateneo si Sean Quitevis na tumapos ng 11 points, tatlong rebounds at dalawang assists, gayundin si Mason Amos na may 10 points at dalawang rebounds.

“They can expect the same fight as today. We gonna follow the game plan, coach Tab (Baldwin) first. We’re just gonna do our best to make it going and to make a one big fight,” pangako ni Brown.

Nasaksihan naman pansamantala sa laro si graduating Adamson senior Jerom Lastimosa, na nagtapos ang collegiate career kasama sina Vince Magbuhos at Jed Colonia

Bumida naman sa laro si Matt Erolon sa siyam na puntos na sinundan ni Didap Hanapi sa walong puntos at apat na boards.

(Gerard Arce)