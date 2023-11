MAGPAPADALA ang Technical Education and Skills Development Authority (TESDA) ng limang Pilipino para makipagtunggali sa 2nd WorldSkills Asia competition sa Abu Dhabi, United Arab Emirates (UAE).

Mula Nobyembre 25 hanggang Dis­yembre 1, maglalaban ang mga kalahok para sa larangan ng kasanayan tulad ng electrical installation, graphic designs technology, IT network system administry, IT software solution for business at welding.

Ayon kay TESDA Secretary Suharto Teng Mangudadatu, ang pag­lahok ng Pilipinas sa iba’t ibang international competition ay magtitiyak ng sapat na training sa mga Pinoy na naaayon sa international standards.

Idinaraos ang WorldSkills competition kada dalawang taon sa isa sa mga bansang miyembro ng WorldSkills Asia Organization.

Layon ng hakbang na itaas ang skills standard sa Asya para sa international level at hikayatin ang mga kabataan na paunlarin ang kanilang kasanayan alinsunod sa itinatakda ng international standards.

(Betchai Julian)