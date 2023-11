Pumirma ng kasunduan ang San Miguel Corporation at Ayala Land Inc. para ikonekta ang Arca South sa Skyway system sa gagawing South East Metro Manila Expressway (SEMME) o Skyway Stage 4 project.

Sabi ng SMC, mahalagang hakbang ito para maisaayos ang transportasyon at connectivity sa Metro Manila.

Sina SMC President and CEO Ramon S. Ang, Ayala Corp. President Cezar P. Consing, at ALI President and CEO Anna Ma. Margarita B. Dy ang mga pumirma sa kasunduan.

Mag-uumpisa ang construction ng on and off ramp ng Arca South na kokonekta sa Skyway Stage 4 project sa 2024 para madali ang pagpasok sa Skyway mula Arca South.

Ang SMC Infrastructure ang concessionaire ng Skyway Stage 4 na may 32.66 kilometro ang haba. Magiging bahagi ito ng Skyway na aabot sa Batasan Complex sa Quezon City at magsisilbing alternatibong ruta mula South hanggang sa Eastern Parts ng Metro Manila kasama na ang Rizal Prov-ince.

Magkakaroon ito ng interchange sa Ortigas Avenue Extension, Marcos Highway at Tumana Bridge papuntang Batasan complex. Pagagaanin nito ang traffic sa Metro Manila tulad ng sa EDSA at C5 at magiging dagdag na daanan papunta sa eastern corridor ng Metro Manila.

“This partnership shows that when major companies work together, the potential for driving positive change is immense. By combining our resources and expertise, we will be doing more than just building infrastructure. We will pave the way towards a more connected Metro Manila, where people have a better chance to thrive, prosper, and enhance their quality of life,” sabi ni SMC President at CEO Ramon S. Ang. (Eileen Mencias)