Hawak na ng gobyerno ang pangalan ng mga taong bumubuo ng sindikato sa agricultural smuggling sa bansa.

Ito ang kinumpirma ng National Intelligence Coordinating Agency (NICA) sa mga miyembro ng Senado.

Ang impormasyon ay ibinato ng NICA kay Senador Sonny Angara, chairman ng Senate committee on finance.

Hiningi ni Senate Minority Leader Aquilino “Koko” Pimentel III ang listahan upang magamit sa binabalangkas na panukala para masusugan ang anti-smuggling law.

Gayunman, wala pang balak ang mga senador na isiwalat ang pangalan ng mga miyembro ng sindikato habang hindi na naikakasa ang imbestigasyon sa isyung ito.

“Since we are going to prioritize the finalization of this anti-smuggling bill, may bagong approach kasi ang ating author so maybe we can, in confidence get the names of the suspected personalities behind or involved in agricultural smuggling,” wika ni Pimentel patungkol kay Senador Cynthia Villar na siyang chairman ng Senate committee on agriculture.

“Ang purpose lang natin, hindi natin binabanggit kasi baka mapahiya or whatever. Hindi pa naman ito judgment of guilt,” dagdag ng senador.

Kamakailan lamang, isiniwalat ni Villar na naaresto ang umano’y big-time sibuyas smuggler na si Jayson de Roxas Taculog dahil sa tangkang pag-puslit ng P78.9 milyong halaga ng illegally imported agricultural goods.

Si Taculog ay naaresto sa bisa ng arrest warrant na ipinalabas ni Manila Regional Trial Court Branch 26 Judge Edilu Hayag kaugnay ng pagkakakumpiska ng malaking shipment ng sibuyas na naka-consigned sa Taculog J International Consumer Goods Trading.