Secretary tigasin sa 3YO Filly Mile

WALANG kahirap-hirap na sinungkit ng kabayong si Secretary ang titulo matapos manalo sa MARHO Breeders 3-Year-Old Filly Mile Race na inilarga nitong Linggo sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas.

Pagsalida ni Secretary sa aparato, kumaripas ito papunta sa unahan at hinawakan agad ang dalawang kabayong agwat sa humahabol na sina Make Or Break, Winner Parade at Sister Moon.

Sa kalagitnaan ng karera ay kinapitan si Secretary ni Winner Parade pero pagsapit ng far turn ay abante na ng apat na kabayo ang winning horse.

Kaya naman papasok ng huling kurbada ay halos mag-isa na lang na tumatakbo si Secretary, umabot pa sa anim na kabayo ang bentahe sa rektahan.

Tinawid ni Secretary ang meta ng may 10 kabayo ang lamang sa pumangalawang si Winner Parade habang tersero si Sister Moon.

Sinakyan ni jockey Mark M. Gonzales, inirehistro ni Secretary ang tiyempong 1:39.6 minuto sa 1,600-meter race sapat upang hamigin ng winning horse owner na si Ronaldo David ang P600,000 premyo. (Elech Dawa)