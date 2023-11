Sana ‘di fake news: Daniel nangakong aayusin ang gusot kay Kathryn

Trending at pinasaya ni Daniel Padilla ang KathNiels (tawag sa fans nila ni Kathryn Bernardo) nitong Martes ng gabi.

Nabulabog ang followers nina DJ at Kathryn nang i-post ng Official GotKathNiel sa Instagram ang naging tugon ni Daniel sa mga tanong nila sa aktor.

Agad na naniniwala ang fans sa nasabing IG post dahil parehong pina-follow nina DJ at Kath ang nasabing social account ng fan group community at never nag-post ng fake news ang grupong ‘yon.

“Relax na kayo aming mga Kathniels… tama na ang pag-aalala. Breathe… Ako na ang bahala sa lahat,” komento ni DJ sa naka-post na screenshot.

At sinagot naman ng admin ng grupo ang sinabing ‘yun ni DJ.

“Deejay!!! Sorry kung sinabi pa naming sa ‘yo pero di talaga naming kaya na ganito binabato sa ‘yo (with sad face emoji). Thank you so much!!! This means a lot!”

Tinapos ni DJ ang chikahan sa reply na, “Mahal naming kayo sagad.”

Sapat na ang screenshot post na iyon para mapanatag ang loob ng mga hindi mapakali at super nag-aalalang fans ng KathNiel.

Sabi ng ilang netizens, ginalaw na ni Daniel ang baso.

Sigaw pa ng ibang solid fans, “Sa Kathniels pa lang grabe na magbigay ng assurance si Daniel, paano pa sa nobya niyang si Kathryn?”

Dahil sa statement na iyon ng boyfriend ni Kath, naungkat tuloy at pinag-uusapan din sa social media ang naging sagot niya noong 2012, noong nagkaroon din ng halos kaparehong tampuhan ang magkasintahan.

“Okay na po naayos na po. Inayos ko po sa paraang alam ko at kaya ko. Masaktan na ako, wag lang si @bernardokath.”

Actually, 4 days ago pa nilabas ng fans ang 2012 statement na ito ni DJ sa kani-kanilang social media accounts. Hindi kaya ito rin ang naging inspirasyon ni DJ kaya finally ay binasag na niya ang kanyang katahimikan sa kabila ng napakaingay at hindi matapos-tapos na usap-usapan ng mga Marites sa loob at labas ng showbiz tungkol sa hiwlayan nila ni Kath?

Samantala, hindi lahat ng netizens ay naniniwala na legit ang pinag-uusapang bagong assurance na binigay ni Daniel sa Kathniels, pero dedma sa bagay na ito ang mga totoong nagmamahal sa magkasintahan.

Marami nang naging tampuhan ang dalawa at lahat iyon ay naayos nila na silang dalawa lang. For sure, hindi hahayaan nina DJ at Kath na masira lang ang matagal na nilang pagmamahalan.

Malay natin, ‘pag naayos na ang lahat at mag-propose na ng wedding ang aktor sa Asia’s Phenomenal Superstar. Remember nasa hustong edad na sila na sabi nga ay marrying age na ang dalawa.

Kaabang-abang ang next move ni Daniel after niyang magbigay ng assurance sa Kathniels, ha!

‘Yun Na!