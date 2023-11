Saint Benilde Lady Blazers nakasampa sa semifinals

BINIGO ng College of Saint Benilde ang kapwa NCAA bet na San Beda U, 25-14, 23-25, 25-13, 25-20, tungo sa semifinals ng Philippine National Volleyball Federation (PNVF) Challenge Cup Miyerkoles sa Rizal Memorial Coliseum sa Maynila.

Nalasap muna ng Lady Blazers, na two-time reigning champions ng NCAA, ang pinakauna nitong set na kabiguan sa buong torneo sa ikalawang frame bago mabilis na bumawi sa pag-ukit ng panalo sa huling dalawang set ng knockout quarterfinals.

Nasungkit ng Saint Benilde ang apat na set na panalo sa halos dalawang oras na paglalaro para angkinin ang ticket sa Final Four laban sa nagwagi sa pagitan ng kapwa NCAA stalwarts na Letran, ang lider ng Pool C, at Pool B second-placer Jose Rizal U.

Ang Lady Knights at ang Lady Bombers ay naglalaro pa rin habang isinusulat ang balitang ito kung saan ang 16-team women’s division ay umabot sa matira-matibay na knockout rounds.

(Lito Oredo)