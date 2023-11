Rey may isisiwalat sa libro?

Matapos maisa-pelikula ang buhay at mga kuwento sa likod ng hit songs ni Rey Valera sa ‘Kahit Maputi Na Ang Buhok Ko (The Music of Rey Valera)’ na pinalabas noong Abril bilang isa sa walong official entries sa first Summer Metro Manila Film Festival, ang pagla-launch naman ng kanyang libro ang aatupagin ng singer-composer kasabay ng kanyang concerts.

Nang makapanayam naming si Rey sa media conference ng 20th anniversary concert ng Hitmakers, ang ‘XXceptional’ last week sa Mesa restaurant, flinex niya sa amin na tapos na ang libro niya at pinag-iisipan na lamang kung ibebenta pa ito ng naka-print or digital na lang.

Nakakaaliw nga si Rey dahil nagpapatulong pa siya para mai-promote ng bonggang-bongga ang kanyang libro.

Gusto rin naman niya ang print copy ng book, ang problema lang daw ay kung paano ito bibitbitin abroad para maibenta sa mga kababayan nating super idol siya at talagang tumatangkilik sa lahat ng concerts niya.

Teka! May ibubulgar kaya si Rey sa kanyang librong ilalabas?

Well…

Tinanong din si Rey kung bet din ba niya na gawing musical play ang kanyang mga awitin na usong-uso ngayon sa mga OPM icons.

Tulad ng ‘Eto Na Musikal nAPO’ ng Apo Hiking Society, ‘Rak of Aegis’ ng grupong Aegis, ‘Ang Huling El Bimbo:The Musical’ ng Eraserheads, ‘One More Chance: The Musical’ featuring the music of Ben & Ben, at susunod na rin ang musical play ng Parokya ni Edgar at ang napapabalitang musical ni Ogie Alcasid.

Okey rin naman daw sa kanya na gawing musical play ang kanyang mga awitin, pero sana nga raw ay alam ng magpo-produce nito na iba ang crowd ng musical play at mga tagahanga ng mga nilikha at pinasikat niyang kanta.

Anyway, sayang nga lang at hindi pa napi-print ang book ni Rey dahil puwede sana itong ibenta sa lobby ng The Theatre at Solaire on December 1 sa mismong gabi ng concert niya with Nonoy Zuniga, Marco Sison at Hajji Alejandro.

Guest ng apat na Hitmakers si Concert Queen Pops Fernandez na isa rin sa mga producer ng concert na ito. (Ogie Narvaez Rodriguez)