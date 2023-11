Sinimulan na ng House Committee on Justice at on Human Rights ang pagtalakay sa mga resolusyon na nananawagan sa gobyerno na payagan ang pagsasagawa ng imbestigasyon ng International Criminal Court (ICC) kaugnay ng madugong war on drugs ng administrasyong Duterte.

Sa pagdinig nitong Miyerkoles, inisponsor nina ACT Teachers Rep. France Castro at Kabataan Rep. Raoul Manuel ang House Resolution 1393 sa-mantalang binigyang katwiran nina Manila Rep. Bienvenido Abante at 1-Rider Rep. Rodge Gutierrez ang kanilang HR 1477.

Sinabi ni Albay Rep. Edcel Lagman na mayroon din itong inihaing katulad na resolusyon (HR 1482) subalit hindi pa naipadadala sa komite.

Nagdesisyon ang mga miyembro ng komite na ipagpaliban ang pagdinig upang maimbitahan ang mga ahensiya na may kinalaman sa usapin sa susunod na pagdinig.

Iminungkahi naman ni Gabriela Women’s Party Rep. Arlene Brosas na isama sa iimbitahan ang mga biktima ng war on drugs o kanilang kinatawan. (Billy Begas)