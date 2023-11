Pokwang, Eugene plakado pagkopya kina Marya, Shawie

Kaloka sina Eugene Domingo at Pokwang, ha!

Aba, hindi lang pala si Vilma Santos ang ginaya nila sa pelikula nila, eh.

Imagine, pati sina Sharon Cuneta, Maricel Soriano ay kinopya nila. Bongga, ‘di ba?

Kering-keri nga ni Eugene ang mga linya ni Maricel sa pelikulang ‘Kaya Kong Abutin ang Langit’ na, “Ayoko ng tinatapakan ako, ayoko ng masikip, ayoko ng mabaho, ayoko ng walang tubig, ayoko ng walang pagkain, ayoko ng putik.”

At siyempre, kayang-kaya rin ni Pokwang ang linya ni Sharon sa ‘Bukas Luluhod ang mga Tala’ na, “Pinapangako ko inay, bukas luluhod ang mga tala…”

Bongga, ‘di ba?

Anyway, ganiyan nga ang mga eksena nina Pokwang, Uge sa ‘Becky & Badette’ na entry nga sa Metro Manila Film Festival, at dinirek ni Jun Robles Lana.

At kaaliw nga ang dalawa, na aminadong na-starstruck sila sa mga nag-cameo role sa movie nila.

“Sa lahat ng nag-cameo nakaka-starstruck kayo!” sabi ni Eugene.

“I pray for a favorable return so you guys will never stop making quality entertainment. Ibalik ang tawanan sa sinehan!” mensahe ni Uge sa direktor at prodyuser ng pelikula nila.

At sa post naman ni Pokwang, kaloka na kahit comedy ang movie nila ay naiyak daw siya.

“Kaloka Sis. Bakit naiiyak ako sa atin? Pero tawang-tawa naman ako sa iyo. Hahahaha! So bale naloka na ako!” chika ni Eugene.

“Ano ba talaga sis? Hahahaha!” reaksyon naman ni Pokwang.

Anyway, si Romnick Sarmenta nga pala ang pinag-aagawan nina Pokwang at Eugene sa ‘Becky & Badette’ na kaloka ang pangalan.

Anyway, speaking of nag-cameo, kaloka naman talaga, dahil napagsama-sama nila sina Iza Calzado, Sunshine Dizon, Karylle, Ice Seguerra, Gladys Reyes, Moira dela Torre, Christian Bables, Empoy Marquez, Janice de Belen, Joross Gamboa, Sharlene San Pedro.

‘Yun na! (Dondon Sermino)