Piolo nakabawi, sold out show

Bongga dahil kung may nang-iintriga man na hindi nag-hit ang ilang shows kamakailan ni Piolo Pascual, ‘yung last show naman niya sa Amerika noong November 19 ay sold out, ha!

Yes, ang bongga nga na tinao ang Columbus, Ohio show ni Piolo kung saan ay nakasama niya si Ai Ai delas Alas.

Guest singer sa show na ‘yon si Garth Garcia na kilala sa Amerika at tinanong namin siya kung talagang hit ‘yon at positive naman ang sagot niya.

Pati ang isang show promoter, si Enteng Perez, nagkuwento na hit ang last show ni Piolo at kahit ‘yung Florida show raw ng Kapamilya actor ay okey rin.

Ang dating singer na si Lerma dela Cruz-Cailles ang promoter ng Canada, USA shows ni Piolo.

Inaasahan namang balik-Pilipinas agad si Piolo para i-promote ang 49th Metro Manila Film Festival movie niya na ‘Mallari’.

Sa December 1 ay haharap na sa media si Piolo para pag-usapan ang pelikulang ‘yon. (Jun Lalin)