Good news para sa mga miyembro ng Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth).

Ito’y dahil sa positibong tugon ng PhilHealth sa kahilingang itaaas sa 30% ang benefit packages at coverage na ibinibigay nito sa kanilang mga miyembro.

Ibinalita ni AGRI Party-list Rep. Wilbert T. Lee na aminado mismo si PhilHealth President at CEO Emmanuel Ledesma Jr na panahon na upang taasan ang lahat ng benefit packages at coverage na ipinagkaloob ng tanggapan sa mga miyembro at ito’y inaasahang maisasakutuparan sa susunod na taon.

“I welcome the pronouncement of PhilHealth President and CEO Emmanuel Ledesma Jr. that they would increase most of its benefit packages in 2024,” ayon sa kongresista.

Si Lee ang nangangalampag sa PhilHealth para itaas sa 20 hanggang 30% ang coverage rate ng PhilHealth dahil ang kasa-lukuyang umanong case rates nito ay hindi na makatotohanan. (Eralyn Prado)