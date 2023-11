Peñaranda mayor niresbakan provincial executive ng Nueva Ecija

NIRESBAKAN sa Ombudsman ni Peñaranda, Nueva Ecija Mayor Joselito Ramos ang provincial administrator ng lalawigan makaraang nadismis ang mga kaso ng huli kontra sa kanya.

Noong Nob. 16 ay naihain sa tanggapan ni Ombudsman Samuel R. Martires ang kaso laban kay lawyer Alejandro R. Abesamis ang mga reklamong paglabag sa OMBUDSMAN Act-RA No. 6770, section 35, Malicious Prosecution, paglabag sa section 3(e) Rep. Act 3019 ( Anti graft and corrupt practices act) at sa sec. 4 Rep. Act 6713 (Code of Conduct and Ethical Standard for Public Officers and Employees).

Matatandaang nagkaroon ng sagutan sa social media posts sina Mayor Ramos at Atty. Abesamis noong kasagsagan ng mga ipinapatupad na quarantine protocols dahil sa COVID-19 pandemic.

Humantong ito sa paghahain ng mga kasong libel at inciting to sedition ni Atty. Abesamis sa Quezon City prosecutors office noong Hulyo 24, 2020 na dinismis ni Deputy City Prosecutor Leilia Llanes noong Hunyo 30, 2021.

Gayunman humirit si Atty. Abesamis ng motion for reconsideration noong Agosto, 2021 na inabot ng Nob. 9, 2022 petsa noong dismisin ni City Prosecutor Vimar Barcellano.

Tinuran pa sa reklamo ni Mayor Ramos sa Ombudsman na bilang abogado dapat totoo ito at tumatalima sa code of professional responsibility.

“Ang ginawa umano ay malicious prosecution and the dismissed complaint caused anguish, mental torture, and public ridicule, and caused undue injury to me and my family, tantamount to corrupt practices and violation of ethical standards” dagdag ni Mayor Ramos.

Ginawa ni Mayor Ramos ang paghahain ng reklamo mahigit isang taon mula noong ibasura ng Quezon City Prosecutor’s Office ang motion for reconsideration ni Abesamis sa mga libel at inciting to sedition cases kontra sa kanya.

Sa mga nakaraang halalang lokal sa pagka-alkalde ay kapwa tinalo ni Mayor Ramos ang mga abogadong kapatid ni Alejandro na sina dating Bokal Edmund (2019) at 3 termer Mayor Ferdinand ‘Bluboy’ na nilamangan ng may 2,600 boto noong 2022 .