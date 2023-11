Parte na ng pamilya: Bistek, Ruffa dapat nang umamin

Nakakaloka rin ang ibang mga kalahi nina Marites at Marisol dahil ako na naman ang kinukulit nila at nag-post nga kasi si Ruffa Gutierrez ng pictures na kuha sa baptismal ng niece niyang si Maria Athena.

Kasama kasi si Herbert ‘Bistek’ Bautista sa pictures na pinost ni Ruffa.

So sabi sa akin ng mga intrigera’t intrigero, obvious na parte na raw ng pamilya Gutierrez si Bistek.

Na dapat na raw umamin sina Ruffa, Bistek sa kanilang relasyon, ha!

Sabi naman namin sa mga nangungulit, kahit kami ay hindi nagtatanong kina Ruffa, Bistek kung ano na nga ba ang relasyon nilang dalawa.

Ang alam namin, masayang magkasama sina Ruffa, Bistek at sila na lang ang kulitin kung may relasyon na nga ba silang aaminin, ‘noh?!

Siyempre, mas gusto rin naman namin na kung may relasyon na nga ba sila ay umamin na nga sila para hindi kami ‘yung pilit na kinukulit ng mga tao, ha!

Anyway, isa nga si Bistek sa mga ninong ng niece ni Ruffa na anak ng kapatid niyang si Rocky.

Ang bongga nga ni Bistek dahil naghati sila ni Ruffa sa bayad sa reception.

Naku, read between the lines na lang kayo at huwag na akong kulitin kung may relasyon ba sina Ruffa, Bistek.

Hahaha!