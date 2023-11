Pang-aasar kay Daniel? Kathryn panay pa-sexy

Ang bongga ni Kathryn Bernardo dahil panay pa-sexy niya lately, ha!

Pinag-usapan nga ‘yung pictures ni Kathryn na kuha sa waterfalls kung saan naka-bikini panty at white top lang siya.

Pati ang pictorial niya para sa Preview kung saan ay two hearts lang ang nakatakip sa kanyang boobey ay trending din, ha!

Ngayon naman ay may pinost din siya na labas ang kanyang legs at sexy rin, ‘noh?!

May isang close nga kay Kathryn, na close rin sa sinasabing ex-boyfriend niyang si Daniel Padilla ang nakakuwentuhan namin at nagsabing, “Baka sinasadya ni Kathryn ang pagpapa-sexy para inisin si Daniel.

“Eh si Daniel kasi, conservative.

“For sure sobrang react na si Daniel sa pictures na pino-post ni Kathryn at sa Preview cover shoot niya.”

Well, noon pa naman ay naririnig na namin ang pagiging conservative ni Daniel at may nagkuwento na rin sa amin na ayaw raw ng aktor na nagsusuot ng sexy si Kathryn.

Eh kung talagang break na nga sila, malaya na si Kathryn na makapagsuot ng mga damit na labas ang kanyang kariktan, ha!

‘Yun na! (Jun Lalin)